親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

土耳其輸不起：伊斯坦堡大選如何「取消重來」？

管不住嘴至少要關麥克風 一句話變黑的不只蔣萬安…

10個股季報現轉機 吸引法人搶布局

2019-05-09 09:02經濟日報 記者黃力╱即時報導

第1季季報陸續出爐，市場觀盤重心也逐漸移至個股財務表現狀況，其中，今年第1季稅後純益年增，且受法人青睞，近十日買超布局的正文（4906）等10檔標的，股價後市可期。

今年第1季財報因比較基期較高，再加上經濟景氣放緩，市場大多預期企業將呈現年度衰退的情勢。

然而，仍有企業或維持成長的力道或出現營運轉機，其今年第1季稅後純益呈現年增長，吸引法人資金進駐布局，使股價即便未有強勁表現，也還有基本面的利多作為支撐。

現階段，在已公布季報的個股中，第1季稅後純益年增且近十日法人買超的個股有正文、太子、研華、聯茂、億豐、鈺齊-KY、偉詮電、富邦媒、飛捷及王道銀行等。

就稅後純益年增率的表現觀之，鈺齊-KY、偉詮電年增逾1倍，正文年增超過九成，王道銀行年增66%，聯茂、億豐年增40%，太子、富邦媒、研華、飛捷則有年增18~27%。

鈺齊-KY近年持穩進行集團產能擴增計劃，集團每年將以10~15%目標，持穩擴張集團產值。其中在越南及柬埔寨等非大陸區營收，今年第1季首度突破65%，超過大陸區營收35%。

偉詮電部分，第1季本業獲利雖略為衰退，但靠著業外收入1.32億元，整體營運由虧轉盈，隨時序來到產業傳統旺季，營運成長空間多。

再從法人近十日買超狀況來看，正文最受法人青睞，買超9,080張，太子、研華、聯茂買超千張以上，其餘個股則買超百張以上。

正文在美中貿易開打後，即開始在北越布局；在越南廠下半年進入量產後，正文下半年營運有機會比上半年佳。

法人表示，目前在財報發表期間，操作應了解各項數字結果後再作研判。選股回歸基本面，避免追高殺低。

正文個股富邦媒
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

麗豐上月營收 同期新高

2019-05-08 23:37

亞德客4月營收 次高

2019-05-08 23:37

台鹽 上季每股賺0.48元

2019-05-08 23:35

鳳凰 上季EPS 0.53元

2019-05-08 23:35

上月業績／南港+11% 近十月最佳

2019-05-08 23:35

全坤建 股利2.4元

2019-05-08 23:35

廣隆 Q1每股賺3.14元

2019-05-08 23:35

億豐Q1獲利 跳增四成

2019-05-08 23:33

和泰車 Q1每股賺4.58元

2019-05-08 23:12

泰昇上月營收旺 年增9.5%

2019-05-08 14:29

統一中控Q1獲利年增48%　統一漲

2019-05-08 14:29

東陽4月營收 AM部門創新高

2019-05-08 14:29

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

雄獅首季財報撐腰 股價抗跌

2019-05-08 10:04

東陽AM事業4月營收13.64億元 歷年同期新高

2019-05-08 08:57
看更多

熱門文章

新光金4月獲利大增92% 淨值創六年來新高

2019-05-08 21:06

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

台新銀行好強 4月獲利大幅成長30.6%

2019-05-08 19:44

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

無畏貿易戰、外資升價 這四檔利基股抗亂流

2019-05-08 21:45

PCB股買盤挺 逆勢走強

2019-05-08 23:40

借券賣出創高 留意法人出脫股

2019-05-08 14:29

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

四檔利基股 目標價調升

2019-05-08 23:40

已20檔前4月營收年增逾50% 撐盤擂戰鼓

2019-05-08 14:29

貿易戰陰霾 美債殖利率走跌

2019-05-08 09:34

旺宏、華邦電 Q2逐步回暖

2019-05-08 14:31

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

玉山金今法說 首季獲利再創歷年同期新高

2019-05-08 16:30

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

開發金控4月獲利11.69億元 累計前4月獲利成長14％

2019-05-08 21:18

統一中控Q1獲利年增48%　統一漲

2019-05-08 14:29

4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30

奇鋐出貨暢旺 4月營收創新高

2019-05-08 18:34

美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

2019-05-08 09:21

連乾文：留意Q1財報佳個股反彈力道

2019-05-08 12:25

外資保守看 和碩挫逾6%

2019-05-08 14:29

奇鋐 4月營收成長三成

2019-05-08 23:32

工業電腦廠 傳捷報

2019-05-08 23:32

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

台股跌勢收斂 回防10900點關卡

2019-05-08 14:32

泰鼎Q1獲利創歷年同期新高 每股賺1.43元

2019-05-08 15:38

貿易戰陰霾 台股跌深收斂挫低63點

2019-05-08 14:52

食品股漲幅居冠 這檔漲最多

2019-05-08 15:17

元大金、元大期 同獲上市櫃治理評鑑前茅

2019-05-08 14:29

瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21

和大第1季獲利 年減三成

2019-05-08 17:21

六角亮燈 柏文攻新高

2019-05-08 14:29

首季獲利亮眼 環球晶股價逆勢上漲、合晶齊賀

2019-05-08 11:13

日商收購 安馳啟動查證

2019-05-08 23:36

大盤動盪 投資人睡不著…期貨夜盤占比創高

2019-05-08 23:52

群光 Q1獲利 大增85%

2019-05-08 23:32

泰鼎 上季EPS 1.43元

2019-05-08 23:37

易發股東會 通過配發3元現金股利

2019-05-08 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top