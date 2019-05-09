10個股季報現轉機 吸引法人搶布局

2019-05-09 09:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



第1季季報陸續出爐，市場觀盤重心也逐漸移至個股財務表現狀況，其中，今年第1季稅後純益年增，且受法人青睞，近十日買超布局的正文（4906）等10檔標的，股價後市可期。

今年第1季財報因比較基期較高，再加上經濟景氣放緩，市場大多預期企業將呈現年度衰退的情勢。

然而，仍有企業或維持成長的力道或出現營運轉機，其今年第1季稅後純益呈現年增長，吸引法人資金進駐布局，使股價即便未有強勁表現，也還有基本面的利多作為支撐。

現階段，在已公布季報的個股中，第1季稅後純益年增且近十日法人買超的個股有正文、太子、研華、聯茂、億豐、鈺齊-KY、偉詮電、富邦媒、飛捷及王道銀行等。

就稅後純益年增率的表現觀之，鈺齊-KY、偉詮電年增逾1倍，正文年增超過九成，王道銀行年增66%，聯茂、億豐年增40%，太子、富邦媒、研華、飛捷則有年增18~27%。

鈺齊-KY近年持穩進行集團產能擴增計劃，集團每年將以10~15%目標，持穩擴張集團產值。其中在越南及柬埔寨等非大陸區營收，今年第1季首度突破65%，超過大陸區營收35%。

偉詮電部分，第1季本業獲利雖略為衰退，但靠著業外收入1.32億元，整體營運由虧轉盈，隨時序來到產業傳統旺季，營運成長空間多。

再從法人近十日買超狀況來看，正文最受法人青睞，買超9,080張，太子、研華、聯茂買超千張以上，其餘個股則買超百張以上。

正文在美中貿易開打後，即開始在北越布局；在越南廠下半年進入量產後，正文下半年營運有機會比上半年佳。

法人表示，目前在財報發表期間，操作應了解各項數字結果後再作研判。選股回歸基本面，避免追高殺低。