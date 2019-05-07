尼龍原料價格跌 集盛4月營收年減13.61%

相關新聞
「鮮活」果汁甜！4月營收飆同期新高2019-05-07 14:54
「起家厝」擬改建 六福集團回春2019-05-07 14:54
六福客棧拚危老條例通過 六福盤中股價漲逾7％2019-05-07 11:52
上銀 Q1每股賺2.06元2019-05-07 00:57
中鋼 Q1稅後賺36億2019-05-07 00:31
美喆接單旺 上月營收升55%2019-05-06 23:26
鮮活4月營收 跳增11%2019-05-06 23:26
慧洋前四月盈餘增二倍2019-05-06 23:25
子公司賣不動產 卜蜂可進帳3.4億2019-05-06 23:25
華固首季EPS0.37元 Q2將跳升2019-05-06 23:22
瑞智每股純益0.47元 本季回升2019-05-06 23:21
台塑四寶 保守看下半年2019-05-06 23:16
中鋼首季每股賺0.23元 憂貿易戰擾亂鋼市2019-05-06 20:16
上銀第1季每股賺2.06元 獲利8季來低點2019-05-06 14:32
台塑四寶4月營收兩好兩壞 合計營收比去年同期縮水一成2019-05-06 14:10
熱門文章
台股嚇跌 勞退700億備戰2019-05-06 23:32
十大抗跌股 資金避風港2019-05-06 19:42
十檔抗跌 資金避風港2019-05-06 23:30
台股ADR全倒 美股期指又大跌 台股今開盤仍不妙2019-05-07 07:06
群創 躍全球50吋面板龍頭2019-05-06 23:24
法人買超股 強勢攻高2019-05-06 23:30
GIS 2.04元 今年訂單看增2019-05-06 23:23
低基期傳產股 逆勢紅2019-05-06 23:30
中鋼首季每股賺0.23元 憂貿易戰擾亂鋼市2019-05-06 20:16
VIX陸股ETF 單日爆量200億2019-05-07 00:37
4月營收陸續出爐 矽創等11家創歷史新高2019-05-07 10:33
法人力挺 中信金、聯發科等15檔成資金避風港2019-05-07 11:57
投資人極度恐慌 富邦VIX權證買盤創史上次高2019-05-06 20:40
川普推文重挫全球股市 謝金河：拉高分貝看中國是否就範2019-05-07 14:01
Realme兩岸開賣 聯發科沾光2019-05-06 23:23
晟德業外進補 Q1夠利2019-05-06 23:26
中華電小金雞勤崴漲逾三成 蜜月行情甜2019-05-06 23:23
汽車、5G、手機鏈 力甩五窮六絕2019-05-06 23:29
上銀 Q1每股賺2.06元2019-05-07 00:57
台新金首季淨利年增雙位數 估今年放款穩定成長2019-05-07 15:22
美股盤後跌幅擴大 影響台股多頭信心2019-05-07 08:50
創意-13% 聯再能+19%2019-05-06 23:21
經濟解析／鴻海董事會 法人關心這些事2019-05-07 10:36
台股近萬一 顧立雄：世上沒有永恆2019-05-07 16:56
蘋概三王領頭穩軍心 台股反彈漲90點收10,9872019-05-07 13:51
貿聯 營收 創高2019-05-06 23:20
六福客棧拚危老條例通過 六福盤中股價漲逾7％2019-05-07 11:52
原相、振曜抗震 四檔靚2019-05-06 23:35
宏達電 創掛牌新低價2019-05-07 14:54
群電Q1獲利 同期新高2019-05-06 23:24
朋億 Q1每股賺4.62元2019-05-06 23:23
杏一+19% 奪八縣市長照單2019-05-06 23:25
蘋概三雄衝鋒 台股一度漲百點站上11000點2019-05-07 11:38
大同股東會前哨戰 市場派提案擬解任獨董2019-05-07 13:27
慧洋前四月盈餘增二倍2019-05-06 23:25
美股溫和收低 法人估台股短期區間震盪2019-05-07 08:42
七外資上調目標價 上銀守季線2019-05-07 11:07
子公司賣不動產 卜蜂可進帳3.4億2019-05-06 23:25
森鉅首季EPS2.03元 毛利率揚2019-05-06 23:22
上月業績／宏達電-54.8% 17年新低2019-05-06 23:20
留言