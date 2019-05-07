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衛星影像曝光！大陸造第3艘航空母艦 規模亞洲第一

尼龍原料價格跌 集盛4月營收年減13.61%

2019-05-07 18:24經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

集盛今（7）日公告4月營收11.2億元，年減13.61%。集盛表示，相較去年，今年來CPL等原料價格低，產品價格受到影響，加上有高基期因素，使營收衰退。

展望第2季，集盛稱目前接單正常。另外，面對原物料波動、大陸產能大增等因素，集盛看淡未來尼龍景氣，自去年起開始調整原絲POY產線跟機器設備，部分尼龍POY閒置產能，將陸續轉做聚酯POY，預計第4季陸續投產。

集盛營收
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