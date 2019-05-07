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BDI依舊看反彈 慧洋-KY盤中股價漲2.5%

2019-05-07 10:31經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

因巴西礦場陸續復工以及需求回補下，自4月起也已經出現止跌回升趨勢，加上即將進入中南美穀物運輸旺季，有助於穩定散裝航運市況與帶動換約漲幅，BDI（波羅的海運價指數）5月3日雖然跌破千點關卡，指數來到985點，然而近一周的漲幅還是達18.76%，市場認為是漲多回檔修正。

散裝船的慧洋-KY（2637）2019第1季每股稅前盈餘0.65元，脫離谷底營運回溫，4月有客戶提前解約金入帳加持，累計前四個月的每股稅前盈餘將衝上1.94元，再加上受惠於散裝船開始復甦回春，今（7）日盤中股價也出現人氣，股價來到30.35元、漲幅為2.5%。

慧洋-KY第1季合併營收為新台幣34億元，自結稅前淨利4.11億元，年增率80.86%，自結每股稅前盈餘為0.65元；4月單月合併營收為11.21億元，受惠於租家提前解約補償金帳列業外收入挹注，4月自結稅前淨利為8.14億元，年增率達393.53%；結每股稅前盈餘則為1.29元。

散裝航運產業2019年開春即面臨巴西淡水河谷礦災事件影響，波羅的海乾散裝型綜合指數(BDI)崩跌，加上中國經濟成長趨緩，造成整體散裝航運市況淡季更淡；第1季已經走出谷底，BDI指數在4月已經開始反彈，第2季旺季來臨及需求回補，運價還是可望持續反彈。

散裝船
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