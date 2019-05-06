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中美貿易談判生變 紡織股反受惠

2019-05-06 12:10經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

美中貿易談判再生波瀾，紡織股因近年擴產以越南、印尼為主，反而有轉單效益，因此今日受影響程度不大，高價指標儒鴻（1476）早盤一度翻紅，盤中表現亦相對抗跌，廣越（4438）盤中逆勢上揚來到162元，漲幅逾4%。法人表示，紡織製造板塊在中美貿易摩擦下，對深耕東南亞的國內成衣廠來說，反而是受惠股，因此股價相對有撐。

廣越今年已逐漸平衡了淡旺季問題，首季擺脫以往傳統淡季包袱，今年除了併購效益浮現外，並受惠主力客戶的Patagonia之下單力道十分暢旺，帶動廣越今年以來的成長。法人表示，儘管中美貿易戰已影響全球多數經濟體超過半年，但許多布局東南亞的成衣廠不但絲毫不受影響卻反而明顯受惠。以廣越為例，今年業績在主力客戶Patagonia、Adidas、Nike及UA的暢旺訂單推動下，將較預期大幅增長，全年業績可望雙位數字以上幅度成長，毛利率也將有1％至1.5%的提升。

儒鴻受惠於新客戶加入，今年主要成長動能落於下半年。法人表示，儒鴻在去年既有客戶基期較高的情況下，成長力道相對較低，但品牌、通路商皆可維持成長，加上新客戶貢獻，以及持續擴大在東南亞的產能，是維繫今年成長的主要動能。法人預估，儒鴻第二季營收將較首季成長10%，年增率近5%。

儒鴻董事長洪鎮海 本報系資料庫
儒鴻董事長洪鎮海 本報系資料庫
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東南亞廣越儒鴻
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