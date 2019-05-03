統一超首季EPS 2.8元 創本業同期次高

2019-05-03 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



統一超商（2912）公布今年首季財報，首季合併營收為610.9億元，較去年同期成長3.6%，稅後純益約29.1億元，較去年同期成長14.6%，每股稅後純益（EPS）為2.8元，較去年增加0.36元，創下本業同期獲利次高、歷史第三高。

統一超表示，首季適逢跨年、春節及228連續假期，7-ELEVEN推出多元跨業態品牌複合店，包括「7-ELEVEN X達美樂複合店」，以及與國外領導品牌「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」合作規劃「品牌聯名店」，均帶動單店業績及來客數成長1~2成。

超商本業部份，第1季受惠跨年及農曆春節，帶動鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求攀升；全新複合店型帶動單店來客與業績成長；轉投資事業則有菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、康是美、統一速達等表現亮眼，貢獻集團營收。

在商品創新部分，掌握換季商機，鮮食提升飯體、麵體口感，並透過與名店名廚合作，像是太和殿、COCO壹番屋等，持續開發話題性且差異化商品，帶動營收較去年同期成長；另外因應節令引進國外商品，第一季國際採購業績已較去年同期成長超過1成，今年初甚至在門市設立「日本7-ELEVEN限定商品」專區，目前店數已達1,331店，後續將與更多名店名物跨國聯盟，擴大服務範圍。

轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN持續進入新區域展店，首季店數已達2,593店；台灣星巴克首季店數已達450店，並掌握農曆過年及開工，推出限定優惠活動；康是美強化醫美保健與換季保養等相關商品結構；統一速達因應電子商務與宅配需求持續增加，相關品牌各類作法皆創下佳績。

接下來邁入第2季，台灣7-ELEVEN將持續針對端午節、換季及暑假等商機推出多元化的生活提案，滿足與創造國人的生活所需。