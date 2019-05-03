艾美特-KY轉虧為盈 第1季每股純益0.36元

2019-05-03 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



小家電龍頭廠艾美特-KY今（3）日召開董事會，董事會承認2019年第1季財報，合併營收24.19億元，毛利17%，營業利益0.4億元 ，本期淨利0.43億元，每股純益0.36元 (2018年同期為-0.45元)，財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率從去年同期70.12%下降至69.68%，股東權益報酬率轉正為6.86% (2018年為-2.12%)。

艾美特董事長史瑞斌表示，接董事長職位近一年，今年第1季的成長表現，確實反應了公司自去年開始開源節流和減員增效的綜效，未來持續在工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制是今年的重點。

艾美特九江新廠自2014年底投產以來，效益逐漸體現，目前員工超過2,000人，(深圳員工從8,000多人下降至6,000多人)產能已超過500萬台，中國內銷自有品牌的產品已近全數在九江生產，節省可觀的倉儲與運輸費用約占總營收的3%，未來效益還將持續增加。

現在風扇旺季啟動在即，電風扇是發展相當成熟的小家電產品，為了因應整體市場風扇的發展，必須創造新的概念與需求，並且垂直深耕單品，以創造更多的需求。艾美特年初發佈風扇新品60款，其中25款為空氣循環類產品，往垂直單品多樣化而努力，此類產品專注循環空氣、加強空氣對流，空氣循環品類在2018年的規模約1.8億人民幣，未來潛在規模是10億人民幣以上，將會是風扇品類的明日之星。

以艾美特為自有品牌，長期深耕中國市場，2016年艾美特中國市場營收占比超過公司總營收50%，中國市場風扇銷近600萬台，全公司則超過1000萬台，品牌在中國市場占比超過20%，線上占比超過中國市場營收30%。2016年中國品牌500強名列第290名，品牌總價值超過人民幣113億元。