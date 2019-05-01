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台女吵架回娘家！伊拉克老公殺死岳父母 攜子逃日本

五一黃金周強強滾 飯店業績進補

2019-05-01 13:55聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

日本、中國大陸的連假效應帶動國內飯店業績。 本報資料照片
日本、中國大陸的連假效應帶動國內飯店業績。 本報資料照片
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五一黃金周啟動，今年適逢天皇改朝換代，日本黃金周假期從4月27日至5月6日，長達10天之久。此外，今年中國大陸五一假期為5月1日至5月4日止，恢復成四天連假。受惠於兩大黃金周加持，國內飯店業近日住房率攀升，尤其以日客比重高的台北晶華、台北國賓，以及六福客棧等，受惠最為顯著，可望提振營收表現。

飯店股第一季營運表現資料來源╱公開資訊觀測站 製表╱嚴雅芳
飯店股第一季營運表現資料來源╱公開資訊觀測站 製表╱嚴雅芳
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六福（2705）表示，今年五一黃金周旗下六福客棧及台北六福萬怡酒店住房率明顯拉高，其中，六福客棧位於松江南京商圈，受國際觀光客青睞，國際住客約占9成，日本住客就占了65%，今年受到中日兩大黃金周挹注，4月27日至5月4日住房率高達九成，有四天更達滿房表現。台北六福萬怡酒店也十分亮眼，因四鐵共構交通之便，住房率年成長達兩成。

國賓表示，旗下的台北館從5月1日至5月10日的房況來看，最低住房率都有85%左右，像5月1日至5月4日住房率都滿房。房價則因應滿房率有所浮動，但約在4500元至5000元。住客八成以上是日本人。

晶華表示，台北晶華在日本黃金周住房率約95%，年成長10%，受惠程度明顯，主要是台北晶華日客占比高，但如旗下太魯閣晶英外籍旅客以歐美客人居多，連假就沒有太大影響。

住房率黃金周
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