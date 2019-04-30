裕日車大陸轉投資公司處分三公司 增資至廣州風神

2019-04-30 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



裕日車（2227）代子公司義華大陸投資股份有限公司（以下簡稱義華公司）公告董事會議案內容（大陸間接投資公司股權移轉案），通過義華公司董事會處分聯友科技、風神汽車以及舊車置換三家公司全數股份，並將處分價金全數轉增資廣州風神汽車，包括了股權移轉交易價格及股轉百分比相關數據。

裕日車與東風汽車公司、廣州風神公司、深圳市東風南方實業集團有限公司等公司簽署合約後，在29日晚間公告處分案件。總計處分深圳風神汽車、深圳聯友科技以及東風裕隆舊車置換等三家轉投資公司全數股份，考量因素如下：

1、深圳風神汽車：深圳風神汽車大多數業務已移轉至廣州風神汽車，目前主要營運項目只剩管理諮詢業務。經評估，較無投資價值。

2、深圳聯友科技：該公司營運業務與裕隆集團有相似之處，有些項目集團目前也正在做。業務經營層面互補性不大、投資價值不高。

3、東風裕隆舊車置換：今年起已終止與舊車置換車輛租賃關係，改與裕隆集團旗下格上汽車承租。與舊車置換已無業務往來。

依據資產評估結果，處分三家公司全數股份價款為人民幣 2.72 億元，全數轉增資廣州風神後，對廣州風神持股將由現行 40%增加至 42.69%。

裕日透過義華公司轉投資大陸公司將由現行五家變更為兩家，廣州風神以及風神襄陽係以代工東風 NISSAN 與 INFINITI 車型為主要業務之公司。

因裕日大陸轉投資事業收益主要來源為認列廣州風神利潤，透過此次股權轉換，將可擴大對廣州風神持股，對裕日業外收益可望有正向貢獻。