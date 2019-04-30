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裕日車金雞母廣州風神持股 增至42.69%

2019-04-30 11:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕日車（2227）強化中國布局，將中國相關的轉投資做調整，把業務重疊、獲利不佳的子公司股權出售，將出售的金額直接拿來參與廣州風神增資，持股將由現行40%增加至 42.69%，而廣州風神一向是裕日車的金雞母，隨著持股增加，今年獲利也跟著出現想像空間。裕日車今日股價悄悄衝高，突破日前高點261元，來到261.5元，漲幅為1.9%，已創下2018年8月以來新高。

裕日車代子公司義華大陸投資公告董事會議案內容，大陸間接投資公司股權移轉案。義華公司董事會處分聯友科技、風神汽車以及舊車置換三家公司全數股分，並將處分價金全數轉增資廣州風神汽車。

裕日車指出，長期以來的中國布局，也面臨一個效益的考量，要把資源放在最有效率的地方，所以決定處分深圳風神汽車、深圳聯友科技以及東風裕隆舊車股權出售。

依據資產評估結果，處分三家公司全數股份價款為人民幣2.72億元，全數轉增資廣州風神後，對廣州風神持股將由現行 40%增加至 42.69%。裕日車透過義華轉投資大陸將由現行五家變更為兩家，廣州風神以及風神襄陽係以代工東風 NISSAN 與 INFINITI 車型為主要業務。

法人也認為，廣州風神以及風神襄陽一直是裕日車的金雞母，也是裕日車大陸轉投資事業收益主要來源，這次透過此次股權轉換，將可擴大對廣州風神持股拉高，讓裕日車今年業外收益挹注也跟著俏。

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