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高配息營建股 搶鏡

2019-04-28 00:17經濟日報 記者陳美玲╱台北報導

營建股高現金殖利率個股出列，包括潤隆、亞昕、國建、遠雄、興富發等，現金殖利率飆破7%，入列高配息概念股；另外，華固、長虹、達麗今年營運走強下，可望成為市場買盤青睞標的。

去年獲利豐收的營建股，今年在高配息政策下，股價相繼創下波段高點；其中興富發建設集團旗下潤隆建設，去年在「信義城」、「真愛」、「NTC國家商貿中心」、「潤隆」及「森學苑」入帳挹注下，去年每股純益8.11元，公司大方配出8元現金股利，若後續順利填息，以上周五（26日）收盤價66.6元計算，現金殖利率高達12.01%，居營建股之冠。

母公司興富發建設則在潤隆獲利助攻下，加上高毛利的新案「双湖匯」挹注，去年營收衝上442.04億元新高，每股純益6.01元，公司擬配發3.5元現金，現金殖利率也有7.17%。

亞昕國際去年在「晴空樹」、「星空樹」、「亞昕昕世代」入帳下，每股純益2.05元，公司擬配發2元現金股利，若後續順利填息、按照上周五收盤價19.3元估算，殖利率高達10.36%、拿下營建類股次高。

另外，國建在「國泰金城」、「國泰R13馥建築」、「御博苑」、「文林硯」、「國泰沐善」、「Double A馥建築」及處分中國商場獲利挹注下，去年每股純益達3.11元，公司也擬配2.1元現金，殖利率有8.68%、居類股第三名。

華固建設去年營運進入入帳空窗期，每股純益僅3.12元，不過董事會決議配發5元現金，殖利率估達6.51%，加上公司今年在「華固名鑄」、「華固樂慕」、「華固新代田」三大案貢獻下，法人估算，公司獲利有機會挑戰一個股本。

營建股高現金殖利率概況 圖／經濟日報提供
營建股高現金殖利率概況 圖／經濟日報提供
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