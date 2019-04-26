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漢翔嚴正駁斥：前董事長廖榮鑫是主動請辭非遭撤換

2019-04-26 13:33經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

針對媒體報導，所謂142架F-16V戰機升級進度落後等情，漢翔公司今（26）日做出說明。

漢翔表示，前董事長廖榮鑫係主動請辭，非如報載遭撤換。廖榮鑫任內與前總經理林南助，對公司領導不遺餘力，本公司現任領導人及全體同仁對於前輩付出表達敬意。

漢翔強調，鳳展案為本公司營業秘密，對於報導內容本公司不予澄清或否認。

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