漢翔嚴正駁斥：前董事長廖榮鑫是主動請辭非遭撤換

2019-04-26 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



針對媒體報導，所謂142架F-16V戰機升級進度落後等情，漢翔公司今（26）日做出說明。

漢翔表示，前董事長廖榮鑫係主動請辭，非如報載遭撤換。廖榮鑫任內與前總經理林南助，對公司領導不遺餘力，本公司現任領導人及全體同仁對於前輩付出表達敬意。

漢翔強調，鳳展案為本公司營業秘密，對於報導內容本公司不予澄清或否認。