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味全盤中股價漲至28元 2014年10月以來新高

2019-04-26 12:42經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

天氣炎熱，味全（1201）第1季合併營收年增逾16%，第2季是冷藏飲品旺季，業績表現可望更好，近期股價不斷衝高，盤中一度價量齊揚來到28元，漲幅為2.5%，為2014年10月以來新高。

走過營運谷底期，台灣本業今年比去年好，未來成長動能會在中國布局，隨著中國年輕人消費力提升，冷藏飲品需求量增加味全全力專注在冷藏飲品市場，牛奶外、每日C、貝納頌都是熱門銷售產品，推出農榨系列就是跟屏東農民契作，專注冷藏效益發酵。

另外，中國也是全力搶攻冷藏飲品市場，大陸的每日C、貝納頌，代工星巴克的咖啡銷售都非常好，尤其，2019年第1季廣州廠投產、2020年蘇州廠也會開始投產，大陸長期營運是可以期待的。

味全中國的冷藏飲品布局開始發酵，大陸現在占味全營收比達55%，台灣占營收比已降到45%，這已經是一個新的趨勢，隨著中國冷藏飲品不斷擴大布局，中國已經是味全營收、獲利重要的成長動能，隨著新產能的加入，推估全年的營收成長率上看2成。

另外，味全積極布局嬰兒奶粉，旗下三大品牌配方已經完成中國官方註冊，杭州生技的奶粉廠，全新的自動化生產線已經完成，奶粉成為推動味全營收、獲利成長的新動能。

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