禾聯碩：今年挑戰連四年再賺一個股本 估5/24掛牌上市

2019-04-25 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠禾聯碩（5283）董事長蔡金土表示，產品差異化，提供市場需求，服務團隊完整，均是業績好的因素，今後在高雄、台中及台南營運中心加入營運，有助成長的動能，今年挑戰連續四年再賺一個股本。

禾聯碩舉辦上市前業績發表會，預計5月24日掛牌上市，成為「家電四雄」繼聲寶、大同、東元、三洋電之後，擠身「家電五雄」新成員。該公司25日股價收在127元，下跌0.05元，也是家電業唯一股價進入百元俱樂部的成員，可望成為家電業新股王。

蔡金土表示，去年獲利再創新高，不會只是單一因素，在主力產品的液晶電視、冷氣、小家電之外，將加入冰箱、洗衣機等生活家電，堅持研發自主，領先國產品牌全新推出沼氣防護R32變頻空調，及以HERTV為中心整合許多的IOT家電產品，打造出最SMART的智能居家，均有利業績向上的動能。

蔡金土說：「自主研發與售後服務是最大的堅持。秉持賣出去的東西只賣一半，一半是靠服務」。

禾聯碩上市前的競拍時間為5月上旬，預計競拍底價為82.73元；競拍開始投標日為5月6日，競拍截止日為5月8日。公開申購時間為5月中旬，申購價格為91元；上市前將釋股9,000多張，預期募資將超過8億元，股本將增加一成至7.6億元。

去年禾聯碩合併營收53.26億元，稅後純益8.1億元，每股純益12.13元，創歷史新高。董事會決議擬每股配發現金股利9元，若以今日收盤價計，殖利率達7%。

禾聯碩5月下旬由興櫃轉上市，將替沉寂已久的家電股注入新的活水，以目前在興櫃市場價格表現，可望成為家電業新股王。

該公司副總經理洪堯鴻指出，冰箱廠及高雄營運中心位於和發工業區，預計第3季投產，斥資4.9億元，初期以中型300公升冰箱生產為主，未來將生產大容量的對開多門冰箱，讓大型家電的生產線由液晶電視、空調之後添增新成員。