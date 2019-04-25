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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

群益金鼎證券辦高雄講座 剖析陸股走勢

2019-04-25 16:54經濟日報 記者魏興中╱即時報導

想要搶聽名師剖析陸股走勢嗎?群益金鼎證券於2019年4月26日(五)於高雄展覽館舉辦說明會，邀請上海首席分析師林靜華，帶您深入了解近期投資機會，同時認識最夯的中國A50ETN，喜歡賺錢的投資朋友們千萬別錯過。報名網址https://reurl.cc/4l8lV

上海陸股

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