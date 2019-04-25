搶攻母親節檔期 富邦媒美妝保養銷售拼成長5成

2019-04-25 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



母親節即將到來，美妝保養囤貨潮湧現。富邦媒（8454）旗下momo購物網為台灣B2C最大規模美妝平台，2018年銷售達二位數成長幅度，為迎接美妝保養上半年度消費大檔，momo今年母親節重磅出擊，目標美妝保養銷售要較去年同期成長五成。統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長2成，除節令蛋糕熱銷外，發現今年高單價的大型寢具、家電十分受歡迎，像是雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台。

富邦媒表示，為持續開拓美妝保養市場，在近年品牌策略下也陸續導入許多市場指標性品牌，以提供更多元商品選擇，與此同時也帶動momo彩妝保養品類客層有年輕化的趨勢，如25至35歲年輕客群消費美妝品的新客比例即較去年同期增加130%。在母親節期間，根據過往銷售經驗指出，母親節豐富的組合商品內容，一次可體驗多樣商品最受青睞，加上實惠的價格掀起的囤貨熱潮，讓母親節期間客單價較平日增加約30%。

7-ELEVEN表示，母親節前夕，消費者預購重心由團購點心移轉至送禮需求。內部觀察，母親節前3周開始進入採購高峰，有高達6成消費者會同時選購蛋糕和禮物，實用小家電、照顧健康等商品最受青睞，如「日本IRIS床鋪吸塵器（除螨機）」不到一個月銷售破千台；今年首度推出「沛迪醫生舒眠抗干擾猛蜂巢獨立筒床墊」，開賣首周就突破百萬元的銷售佳績。

另外，7-ELEVEN線上購物網站ibon mart發現，每年在母親節前3周，保健生機、餐廚用品、生活家電為熱銷3大類別。會到網站上選購的民眾多重視健康議題，預算落在2,000~3,000元上下，像是「精補類、美妍類等保健禮盒」商品成為許多孝親族選擇；另外「智慧小家電」、「精品時尚餐廚用品」也是近年母親節超夯的贈禮商品，預估今年母親節網站業績將獲較活動開跑前成長20%。