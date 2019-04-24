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「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

勝一第1季每股賺1.22元 三年新低

2019-04-24 16:31經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

主要生產溶劑的勝一化工（1773）今天公告今年第1季自結財報，合併稅後純益1.83億元，季減兩成，也比去年同期下滑10.7%；換算每股稅後純益1.22元，雖為三年新低，不過仍維持每季獲利1元以上的水準表現。

勝一化工主要營運項目為自製溶劑，包括工業級溶劑與電子級溶劑，產品除了六成內銷，另外四成外銷。

勝一這幾年獲利穩健，公司已經連三年每股獲利超過5元。去年每股稅後純益更衝上6.2元，創下歷史新高，公司董事會已通過每股擬配發現金股息5元，同樣改寫歷史紀錄。

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