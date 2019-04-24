股東會紀念品夯 中鋼今年推「卡幸福儲卡鋁盒」
每年最受歡迎的股東會紀念品之一的中鋼（2002），今（2019）年推出「卡幸福儲卡鋁盒」，內含鋁盒一個及儲值一卡通一張。
「卡幸福儲卡鋁盒」可讓中鋼股東將一卡通、信用卡、身分證件、名片等各類隨身卡片置放其中，省去皮夾太厚太亂的困擾，且因重量十分輕巧，外出時亦方便隨身攜帶。其材質使用集團子公司中鋼鋁業生產的高品級鋁料製作，外觀則採用拉絲及陽極處理提升亮度，以鋁原色呈現，簡潔又具時尚感，兼顧美觀、實用及便利性。
中鋼說，一卡通卡面採用中鋼總部大樓佇立於高雄港灣夜景，大樓外觀閃耀繽紛燈光，背景呼應高雄港灣之美，展現出不同於工業城市的高雄意象；此外，一卡通為整合大眾運輸及小額支付的電子票證，具有方便且無須找零的優點，是便利又環保的支付工具，中鋼於每張卡片儲值，除可使用於超商及特約商店小額消費外，亦期望能藉由為數眾多中鋼股東的使用效應，提高全省大眾運輸的用量，為節能減碳盡一份心力。
2019年股東常會徵求期間為5/28~6/5（例假日除外），徵求限1,000股以上，徵求地點詳載於開會通知書，未於徵求期間交付委託書的股東或持股未滿仟股股東可透過電子投票方式在6/17前確認完成電子投票作業且未重覆委託者，可持身分證明文件於6/19~108/6/24上班時間，在指定地點領取或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。
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