股東會紀念品夯 中鋼今年推「卡幸福儲卡鋁盒」

2019-04-24 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



每年最受歡迎的股東會紀念品之一的中鋼（2002），今（2019）年推出「卡幸福儲卡鋁盒」，內含鋁盒一個及儲值一卡通一張。

「卡幸福儲卡鋁盒」可讓中鋼股東將一卡通、信用卡、身分證件、名片等各類隨身卡片置放其中，省去皮夾太厚太亂的困擾，且因重量十分輕巧，外出時亦方便隨身攜帶。其材質使用集團子公司中鋼鋁業生產的高品級鋁料製作，外觀則採用拉絲及陽極處理提升亮度，以鋁原色呈現，簡潔又具時尚感，兼顧美觀、實用及便利性。

中鋼說，一卡通卡面採用中鋼總部大樓佇立於高雄港灣夜景，大樓外觀閃耀繽紛燈光，背景呼應高雄港灣之美，展現出不同於工業城市的高雄意象；此外，一卡通為整合大眾運輸及小額支付的電子票證，具有方便且無須找零的優點，是便利又環保的支付工具，中鋼於每張卡片儲值，除可使用於超商及特約商店小額消費外，亦期望能藉由為數眾多中鋼股東的使用效應，提高全省大眾運輸的用量，為節能減碳盡一份心力。