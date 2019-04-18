地震概念股 短線聚焦

2019-04-18 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



花蓮今天發生芮氏規模6.1強震，全台有感，連台股都「震」動；初步傳出多處房屋、道路需要重建，據中央氣象局評估，此次地震後，至少還有13.3顆原子彈等級的餘震待釋放，鋼鐵、水泥等「地震概念股」受到關注。

花蓮強震發生時間為下午13時01分，北市有感震度達四級，適逢台股走低，地震再「震」出短賣壓，尾盤神秘買盤進場才收斂跌點至35點，收10,962點，收盤時成交量放大到1,698億元。

法人分析，此次地震相當有感，可謂近年最有感的大地震，相關重建概念股如鋼鐵、水泥、營建、電纜、發電機及清潔品族群中的中鋼構（2013）、東鋼、台泥、亞泥、華新、大亞、中工、花仙子、中興電、正峰新等，可關注短多機會。

當中，中鋼構昨地震後強拉翻紅，大漲2%收市，東鋼、中工等也拉尾盤，似領先反映。受台股一度急殺，避險的富邦VIX、元大台灣50反1收漲3.5%、0.5%，爆出22萬和6萬張大量，也成另類「震」景。

中鋼構受惠鋼價續揚，3月營收年增27%，日前傳出中鋼構再獲中部工程訂單，數量1萬公噸，訂單能見度到下半年。法人認為，中鋼構及大亞等，皆為風電轉機概念股，尤以大亞海內外都有接單，潛力受到期待，目標價估挑戰20元。