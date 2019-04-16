一年賣逾億個麵包 小七以「金磚四國」搶麵包商機

2019-04-16 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



統一超（2912）旗下7-ELEVEN麵包業績每年以2~3%穩健成長，去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個，平均每位國人一年到7-ELEVEN共買過8.7個麵包，已是全台最大的麵包銷售通路。看好「白金商機」，7-ELEVEN強化在麵包市場的布局，全新推出台灣、日本、丹麥及義大利四個國家的代表性麵包新品，此次推出的麵包品項多達10種，並搭配「烘焙複合概念店」的推展，搶攻麵包新藍海商機。

7-ELEVEN表示，國人喜愛的麵包口味為「台日傳統」及「歐風精緻」兩大主力類型，看好市場發展及滿足消費者多元化口味需求，即日起全新推出台灣、日本、丹麥及義大利四個國家的代表性麵包新品，將製程、口味及食材全面升級，讓麵包變得更好吃，以「金磚四國」之姿搶占麵包新市場。

7-ELEVEN表示，此次主打四個國家的不同特色，像是台灣味的「肉鬆麵包」及「芋泥滿滿」等，使用台灣在地的芋頭、肉鬆，每日現烤直送；日本代表有「日式紅豆奶露」，以及「照燒雞溏心蛋三明治」使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙拉；丹麥則主推明星商品「丹麥菠蘿可頌」，主打32層丹麥堡體口感及新裹油技術；義大利則是「披薩風蛋沙拉烤土司」，強調雙層口感，使用三種蔬菜搭配起司焗烤。