親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

一年賣逾億個麵包 小七以「金磚四國」搶麵包商機

2019-04-16 12:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

統一超（2912）旗下7-ELEVEN麵包業績每年以2~3%穩健成長，去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個，平均每位國人一年到7-ELEVEN共買過8.7個麵包，已是全台最大的麵包銷售通路。看好「白金商機」，7-ELEVEN強化在麵包市場的布局，全新推出台灣、日本、丹麥義大利四個國家的代表性麵包新品，此次推出的麵包品項多達10種，並搭配「烘焙複合概念店」的推展，搶攻麵包新藍海商機。

7-ELEVEN表示，國人喜愛的麵包口味為「台日傳統」及「歐風精緻」兩大主力類型，看好市場發展及滿足消費者多元化口味需求，即日起全新推出台灣、日本、丹麥及義大利四個國家的代表性麵包新品，將製程、口味及食材全面升級，讓麵包變得更好吃，以「金磚四國」之姿搶占麵包新市場。

7-ELEVEN表示，此次主打四個國家的不同特色，像是台灣味的「肉鬆麵包」及「芋泥滿滿」等，使用台灣在地的芋頭、肉鬆，每日現烤直送；日本代表有「日式紅豆奶露」，以及「照燒雞溏心蛋三明治」使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙拉；丹麥則主推明星商品「丹麥菠蘿可頌」，主打32層丹麥堡體口感及新裹油技術；義大利則是「披薩風蛋沙拉烤土司」，強調雙層口感，使用三種蔬菜搭配起司焗烤。

7-ELEVEN烘焙結構為國內超商最完整，去年並推出「烘焙複合概念店」，涵蓋包裝麵包、現烤直送麵包、冷藏甜點及Mister Donut店中店，品項數超過120種，目前已於雙北、桃園及高雄導入14間門市，也是複合店中展店速度最快的型態，成功帶動單店相關麵包業績較導入前成長2成以上。

7-ELEVEN去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個。（照...
7-ELEVEN去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個。（照片提供：7-ELEVEN）
分享

義大利丹麥
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

山林水 搶底渣處理商機

2019-04-16 00:14

AN漲 中石化台塑營運補

2019-04-16 00:11

福懋接單穩健 展望樂觀

2019-04-16 00:11

英利子公司 擬上A股

2019-04-16 00:11

台驊 高殖利率吸金

2019-04-15 14:49

產品高門檻 材料-KY可望季季高

2019-04-15 14:46

捲入萬芳醫院案 承業醫重挫

2019-04-15 14:46

各擁題材 六角股價飆破百元、王品也望百元關

2019-04-15 11:28

捲入醫師涉詐案股價重挫 承業醫：不可能與醫師拆帳

2019-04-15 10:32

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48
看更多

熱門文章

自結財報搞烏龍、EPS差10倍… 這檔股價一夕漲停變跌停

2019-04-15 13:44

Q2投資看這 麥格理精選十檔最強股

2019-04-15 19:36

外資看Q2 推薦十檔

2019-04-16 01:22

郭台銘3月加碼2千張自家股票 連5個月共買36520張

2019-04-15 15:58

3大理由推升鴻海股價 早盤開高震盪衝破90元

2019-04-16 09:55

雙面佳人股 續航力強

2019-04-16 01:22

國巨董事酬金 平均1.18億最高

2019-04-15 14:49

5G需求發燒 散熱族群營運火

2019-04-16 00:11

建碁EPS從0.55元變0.05元 證交所罰5萬元

2019-04-15 18:37

郭董為股價抱屈 「鴻海有這麼便宜嗎？」

2019-04-15 14:49

南山申請上興櫃 退件

2019-04-16 03:07

元太奪大單 美國擴產

2019-04-16 00:14

彩晶轉單轉機雙亮 滾量揚

2019-04-15 14:49

5G需求熱 手機族群走強

2019-04-15 14:49

外資看台股 萬點是常態

2019-04-15 23:35

郭台銘強調不炒股只帶頭示範 鴻海市值增至1.23兆

2019-04-15 14:18

郭台銘買自家股外資也挺 連13天買超鴻海逾13.3萬張

2019-04-15 17:35

「萬一」行情 有兩風險

2019-04-15 23:29

郭台銘有意參選總統 鴻海衝破90元市值逾1.26兆

2019-04-16 10:00

台積電、南亞科法說熱身 領台股衝關

2019-04-15 14:49

車電、AI族群 經理人按讚

2019-04-16 01:22

昆山奇美經營權有憂 誠美材多空激戰

2019-04-15 14:49

就市論勢／手機鏈、5G概念 閃亮

2019-04-16 00:22

興櫃被退件 南山人壽發聲明：第1季淨值比已達5.4%

2019-04-15 18:12

台股持續走揚 終場上漲70.3點收10,875

2019-04-15 13:47

致新雙引擎改寫3年新高

2019-04-15 14:49

紅燈點點 散熱股噴出

2019-04-15 14:49

期交所將推兩大新商品

2019-04-16 06:23

台驊 高殖利率吸金

2019-04-15 14:49

公告自結數烏龍一場 建碁：虛心檢討改進

2019-04-15 19:12

迎戰大魔王IFRS17 中壽：負債試算後財務皆適足

2019-04-15 17:46

捲入萬芳醫院案 承業醫重挫

2019-04-15 14:46

台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向

2019-04-16 08:24

精測、燿華 四檔紅不讓

2019-04-15 23:52

建碁EPS 0.05元 誤植0.55元

2019-04-16 02:17

明基材新事業 衝刺星港

2019-04-16 00:11

郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29

山林水 搶底渣處理商機

2019-04-16 00:14

屏下式指紋辨識需求增 神盾第二季出貨放量

2019-04-16 09:34

三星打機海戰 供應鏈樂

2019-04-16 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top