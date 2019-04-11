首季營收亮眼 六角、富邦媒股價勁揚

2019-04-11 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



觀光百貨股反應首季營收，其中，觀光股六角（2732）突破淡季魔咒，3月營收與首季營收雙創歷史新高，激勵股價向上挺進，盤中來到95.6元，漲幅近6%，且股價自今年初以來持續走揚，今日盤中創近11個月新高位置。

百貨股富邦媒首季營收則創歷年同期新高，吸引買盤進駐，推升盤中股價來到276.5元，漲幅逾5%，不僅續創今年以來新高，並逼進近一年新高價位。

六角3月合併營收3.9億元，年增率42.29％，第一季合併營收站上10.9億元高峰，年增率37.26％，打破淡季慣性。公司表示，主力品牌「Chatime日出茶太」在澳洲、印尼規模經濟發威，穩定充沛的權利金及原物料銷售收入，帶動首季營收表現，且受惠營運體質優化，營業費用可望控制得宜，第1季獲利表現可期。

六角表示，「Chatime日出茶太」全年展店目標預計全球展店180~200店，其中菲律賓百店規模可望於上半年達成，至於杭州瑞里旗下的「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，全年營收預計雙位數成長，加上餐食品牌穩定發展，今年可望營收、獲利穩定雙升。

富邦媒3月營收39.1億元，年增20.8%，首季合併營收117.4億元，年增15.2%，皆是同期新高。

公司表示，3月營收成長主要因跨界合作成功激發買氣，包括攜手漫威影業推出「38驚奇購物節」、「超級會員月」也與迪士尼合作推出獨家商品。

此外，momo購物網3C、居家、流行三大品類業績成長顯著，行動購物也已連續六個月業績占比逾六成，帶動營運表現。