全球風電需求強勁 永冠3月營收及出貨量近三年新高

2019-04-10 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



風電鑄件大廠永冠-KY（1589）3月合併營收6.66億元，月增141%，年增46%，雙雙有大幅增長的好表現。永冠表示，受惠全球風電需求強勁，本月營收及出貨量為2016年4月以來的近三年新高。

永冠指出，明顯感受到風電產業的景氣回溫，3月出貨噸數為14, 039噸，月增153 %，年增39 %。

第1季合併營收15.52億元，月減9%，年增22%；出貨噸數32,619噸，月減9%，年增15%。各產品應用比中為能源類佔比43.3%、注塑機26.9%、產業機械29.8%，又以能源類最高，一舉超過四成。

由於全球風電產業景氣好轉，永冠強調，除第1季有春節假期因素影響，對後續營運有信心逐季成長。展望2019年，在中國風電產業需求回溫下，今年出貨量要成長三成至17萬噸，預期從第2季開始就會大幅成長。

新增產能方面，永冠江蘇鋼銳廠已通過環保法規要求，準備新增二期廠房，預計下半年月產量將從4,000至5,000噸，增加3,000噸至7,000至8,000噸，將為2020年營運再增添成長動能。

法人認為，永冠今年營運明顯從谷底翻揚，較去年轉虧為盈。

在布局離岸風電產業方面，永冠將以生產6MW至10MW風機鑄件為主，符合全球風機大廠的大型化需求，看好亞洲至2030年單是在亞洲的離岸風電上看100GW，規劃在台中港的大型鑄件廠斥資35億元今年設廠，目標在二年後投產。