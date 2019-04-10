親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

總統初選延後 賴清德遺憾：對民進黨嚴重傷害

日職／王柏融次打席內滾出局 火腿0：0軟銀

艾美特3月營收11.71億月增128% 創去年6月來新高

2019-04-10 18:01經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電龍頭大廠艾美特-KY（1626）3月營收11.71億元，月增大幅成長128%，年減0.9%，不但重回營收10億元大關，並創下去年6月以來新高。該公司董事長史瑞斌表示，2018下半年的調整後營運漸入佳境，對2019年獲利成長深具信心。

第1季艾美特合併營收24.19億元，年減7.1%。在史瑞斌著手自去年開始減員增效與開源節流的綜效，法人預估，艾美特第1季營收雖比去年減少，但是整體的獲利將比去年佳，有機會從去年同期的小虧邁向獲利。

艾美特指出，第2季是傳統風扇的旺季，輔以去年暖冬之助，今年夏季的炎熱高溫提早報到，而中國各地的風扇出貨情況熱絡，擺脫過去傳統第1季的淡季，3月出貨暢旺，今年的重點將放在提升毛利與整體獲利，第1季確實是一個非常好的開始。

電風扇是發展相當成熟的小家電產品，為了因應整體市場風扇的發展，必須創造新的概念與需求，並且垂直深耕單品，以創造更多的需求。艾美特年初發佈風扇新品60款，其中25款為空氣循環類產品，往垂直單品多樣化而努力，此類產品專注循環空氣、加強空氣對流，空氣循環品類在2018年的規模約1.8億人民幣，未來潛在規模是10億人民幣以上，將會是風扇品類的明日之星。

艾美特電扇品類在全中國市佔第二，僅次於美的，超過20%，線上銷售超過總量50%，依據消費者溝買過程的分析，超過八成的購買行為皆在線上決定，因此今年艾美特特別加強線上的市場操作與銷售，重新定義兩季專業品牌，讓產品的信價比更具競爭力。

艾美特強調，長期深耕中國市場，2018年中國市場營收占比超過總營收的五成，在中國市場風扇銷售達600萬台，全公司風扇銷售則超過1000萬台，今後除了電扇及電暖器二項的二季產品之外，積極拓展生活小家電領域，增加業績的來源，並且可以擺脫二季產品的銷售空窗期。

艾美特營收家電
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

淘帝首季營收 年增逾8%

2019-04-10 14:23

法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02

和大3月營收5億263萬元 年減二成

2019-04-10 09:00

慧洋現增 可能不執行

2019-04-09 23:24

塑料看漲 國喬、台苯進補

2019-04-09 23:24

鈺齊3月營收+35% 本季續強

2019-04-09 23:18

廣越 3月營收飆增82%

2019-04-09 23:18

益航恢復交易 開高走低

2019-04-09 14:32

詐貸風波干擾 泰山低空盤旋

2019-04-09 14:32

淡季不淡！廣越Q1營收倍增 主力客戶下單暢旺

2019-04-09 14:30

台化ARO-3廠爆炸 國喬、台苯股價創今年新高

2019-04-09 14:20

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48
看更多

熱門文章

31家公司 3月業績攻頂

2019-04-10 00:34

外資連七買 捧台股「雙王」

2019-04-09 23:27

台股造市 擬設小額交易平台

2019-04-10 00:22

手機零組件3月MoM增 法人估Q2續回溫

2019-04-10 09:36

台積電3月營收797億元年減23.1% Q1達成財測目標

2019-04-10 13:46

蘋果西打財報效應 金管會下令全面清查上市櫃獨董資格

2019-04-10 12:27

壽險業仍未發現金股利 顧立雄：投資人多拿股票沒有不好

2019-04-10 10:30

低基期生技 盤面熱點

2019-04-09 23:17

上市櫃3月營收公布倒數計時 環球晶等32家創歷史新高

2019-04-10 14:17

新光金體質轉佳 3月底每股淨值回升至14.25元

2019-04-09 19:45

今日台股盤前重點掃描

2019-04-10 07:39

雙鴻3月營收 創高

2019-04-09 23:20

中信金Q1獲利減幅縮至個位數 優於預期

2019-04-09 22:04

緯軟3月營收 攻頂

2019-04-09 23:21

基亞連2天衝漲停 近12萬張排隊搶買

2019-04-10 12:52

雙鴻業績爆發 3月營收創新高

2019-04-09 18:15

太景、藥華藥 新藥收穫豐

2019-04-09 23:17

3月營收／仁寶、英業達 創同期新高

2019-04-09 23:20

華映、綠能將下市 立委點名下一檔就是尚志

2019-04-10 12:07

和鑫、牧德 四檔錢景佳

2019-04-09 23:27

塑料看漲 國喬、台苯進補

2019-04-09 23:24

3月營收／友達+17.4% 群創+13.4%

2019-04-09 23:20

國巨3月營收月增13% 優化產品組合迎接第2季

2019-04-09 18:55

慧洋現增 可能不執行

2019-04-09 23:24

法人看好 誠美材逆勢抗跌

2019-04-10 12:02

3月營收／宏碁、華碩 業績升溫

2019-04-09 23:20

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

玉晶光 2月每股淨損0.28元

2019-04-09 23:21

台達電 亞系外資目標價喊到195元

2019-04-10 11:17

美股重挫、蘋概雙王漲勢暫歇 台股開盤下跌11.67點

2019-04-10 09:39

臻鼎、台郡 布局長天期

2019-04-09 23:27

鋼鐵股第一季不畏市場變數多 交出好成績

2019-04-10 09:08

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

台北權證講座／胡立陽：權證投資 掌握四心法

2019-04-09 23:29

屏下式指紋辨識滲透率快速攀升 神盾、敦泰、匯頂受惠

2019-04-10 11:16

分析師：大同內外資系統買盤持續進場 一舉越過月線

2019-04-09 18:42

鴻海撐盤、台積電收平盤 台股翻紅收漲16.54點

2019-04-10 14:03

連2個月衰退後 華映3月營收大增175.8%

2019-04-09 21:45

阿文師：大盤修正壓力大 操作趨保守

2019-04-10 12:51

前2月虧！Q1小賺？玉晶光軋空衰尾

2019-04-10 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top