艾美特3月營收11.71億月增128% 創去年6月來新高

2019-04-10 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



小家電龍頭大廠艾美特-KY（1626）3月營收11.71億元，月增大幅成長128%，年減0.9%，不但重回營收10億元大關，並創下去年6月以來新高。該公司董事長史瑞斌表示，2018下半年的調整後營運漸入佳境，對2019年獲利成長深具信心。

第1季艾美特合併營收24.19億元，年減7.1%。在史瑞斌著手自去年開始減員增效與開源節流的綜效，法人預估，艾美特第1季營收雖比去年減少，但是整體的獲利將比去年佳，有機會從去年同期的小虧邁向獲利。

艾美特指出，第2季是傳統風扇的旺季，輔以去年暖冬之助，今年夏季的炎熱高溫提早報到，而中國各地的風扇出貨情況熱絡，擺脫過去傳統第1季的淡季，3月出貨暢旺，今年的重點將放在提升毛利與整體獲利，第1季確實是一個非常好的開始。

電風扇是發展相當成熟的小家電產品，為了因應整體市場風扇的發展，必須創造新的概念與需求，並且垂直深耕單品，以創造更多的需求。艾美特年初發佈風扇新品60款，其中25款為空氣循環類產品，往垂直單品多樣化而努力，此類產品專注循環空氣、加強空氣對流，空氣循環品類在2018年的規模約1.8億人民幣，未來潛在規模是10億人民幣以上，將會是風扇品類的明日之星。

艾美特電扇品類在全中國市佔第二，僅次於美的，超過20%，線上銷售超過總量50%，依據消費者溝買過程的分析，超過八成的購買行為皆在線上決定，因此今年艾美特特別加強線上的市場操作與銷售，重新定義兩季專業品牌，讓產品的信價比更具競爭力。

艾美特強調，長期深耕中國市場，2018年中國市場營收占比超過總營收的五成，在中國市場風扇銷售達600萬台，全公司風扇銷售則超過1000萬台，今後除了電扇及電暖器二項的二季產品之外，積極拓展生活小家電領域，增加業績的來源，並且可以擺脫二季產品的銷售空窗期。