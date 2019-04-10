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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

淘帝-KY首季營收年增8.44％ 計畫推出次品牌Mini Topbi

2019-04-10 12:31經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

淘帝-KY（2929）公布3月合併營收5.89億元，年增率6.81％，第1季合併營收13.43億元，較去年同期成長8.44％。

淘帝-KY表示，首季TOPBI品牌旗下銷售據點已超過1,600家，兩年內新增品牌門市數已超過百間，另，目前電商營收占比已進一步提升至7％，隨著線上及線下通路齊步擴張，是帶動首季營收成長主因。看好中國大陸童裝市場發展，淘帝-KY也計畫推出次品牌Mini Topbi，主打小童市場。

淘帝-KY表示，大陸目前父母育兒消費觀念已逐漸由傳統的「童裝替換快、不必過多投入」轉為「盡己所能提供孩子最好」，促使中國童裝市場增速保持高於整體服裝市場表現，加上童裝領域相較發展成熟的成人服飾品牌集中度低，提供品牌發展空間。

淘帝-KY為落實線上及線下通路「差異化」經營，今年也計畫在電商銷售領域推出Mini Topbi次品牌。

公司表示，由於電商領域銷售範圍廣、銷售量體大、且流行敏感度高等特性，針對全新Mini Topbi童裝產品選擇專注經營需求量較大的80公分至120公分小童服飾，也將複製集團快時尚設計風格轉型成功經驗，與供應鏈生產調配，集中火力推出符合當季潮流童裝產品，預計規劃Mini Topbi系列新品也將於下半年召開2020年春夏款新品訂購會中亮相。

淘帝-KY表示，目前已規劃於第2季推出全新第八代終端視覺形象店，提前為五一長假、六一兒童節等傳統中國童裝旺季銷售熱身，預期隨著旗下代理商備貨力道逐步拉升，整體營運將有逐月成長表現。

升級版門市以自然、簡約、時尚等為設計理念，相較過往更具潮流感，貼近年輕父母的審美哲學。

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