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台聚四寶Q1營收 僅亞聚逆勢年成長

2019-04-09 17:34經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

台塑四寶業績說明會前，「台聚四寶」今（9）日搶先公布今年第1季營收，受美中貿易戰餘波盪漾、及農曆年工作天數較少影響，台聚、華夏、台達化首季營收都創兩年以上新低，僅亞聚（1308）異軍突起，上季營收比去年同期逆勢成長28.9%。

3月工作天數恢復正常，且下游加工廠年後陸續復工，包括台聚、亞聚、華夏、台達化3月營收全部都從2月的谷底強彈兩成以上。

但以第1季整體表現來看，因為季初仍延續去年第4季國際油價暴跌的影響，加上2月碰上農曆年長假工作天數少，台聚首季營收134.87億元，年減8%，季減11.5%，為兩年半新低。台達化第1季營收45.99億元，年減4.9%，季減9.8%，為兩年來單季營收新低。華夏第1季營收32.27億元，更是比去年同期縮水22.1%，也較去年第4季減少17.1%，創下2015年第3季以來的單季營收新低。

僅亞聚第1季營收17.09億元，季減9.3%，但年增率達28.9%，表現逆勢成長。

去年第4季國際油價暴跌，台聚因禍得福，因為主力產品EVA的重要原料乙烯價格跟跌，使利差擴大，亞聚在原料成長壓力大幅減輕下，從去年底開始拉高開動率，帶動營收逆勢衝高。

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