廣越首季營收23.67億元 跳增一倍

2019-04-09 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



廣越(4438)3月營收8.65億元，年增82.64%，創歷年同期新高；第1季營收23.67億元，年增103.67％，首季淡季不淡。廣越表示，Patagonia等主要客戶下單力道強勁，且併購金漢效益浮現；今年首季擺脫傳統淡季包袱，第2季營收也將持續成長當中。

自2017年8月以來，廣越至今連續20個月創下歷史單月新高紀錄。按往年，第1季是羽絨服傳統淡季，但從營收表現來看，廣越指出，公司已逐漸平衡淡旺季問題，今年首季Patagonia貢獻超過一半成長。

廣越前四大客戶分別為Adidas、Patagonia、Nike、The North Face前四大客戶，還有新客戶UA及Mammut，今年主打款都賣得不錯，廣越稱，Patagonia新產品Micro Puff及Nano Puff系列、The North Face第四代暖魔球商品及Adidas及Nike新裝，都相當熱銷。

展望今年，廣越指出，，在平均銷售價格（ASP）持續穩步調漲，匯率因素不再干擾，越南隆安新廠及前江廠新產線的生產效率漸趨穩定，還有自動化設備及全新獨家生產技術的持續加強等因素下，今年毛利率、營業淨利率及淨利率皆穩步成長。

受惠客戶下單強勁，廣越估全年獲利成長幅度有望高於業績成長。廣越還說，前幾大主力客戶已經提出明年產能擴大的需求，因此對今明兩年的營運擴張及獲利提升持樂觀態度。