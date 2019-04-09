鈺齊3月營收7.85億元 月增40.19%、年增35.26%

2019-04-09 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鈺齊-KY（9802）今（9）日公佈3月合併營收7.85億元，月增40.19%，年增35.26％，累計今年第1季營收25.78億元，年增19.19％，創歷年第1季度營收新高記錄。

鈺齊指出，3、4月雖處季節交替的出貨淡季，但在產能持穩擴增及產銷調配有成下，加上生產效能逐漸精準提升，集團整體接單能力明顯增長，並在運動休閒產業景氣持續暢旺下，第1季整體營運維持雙位數年增表現。

鈺齊表示，進一步展望秋冬季鞋款產銷狀況，在整體稼動率持續維持高檔水準下，營運成長動能充沛。