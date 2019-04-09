王品集團首度進軍台菜市場 4月兩岸一口氣要開3新品牌

2019-04-09 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



王品（2727）新品牌台式小館「丰禾日麗」，首店於明（10）日在台北開出，並預計要在第4季開出第二店，此為王品集團推出的第一個台菜品牌，平均客單價在350~450元，初期將在中北部展店。

王品集團在4月重磅出擊，兩岸將一口氣開出三個新品牌，除了中價位的「丰禾日麗」，另一平價品牌「樂越」將接棒登場，主打越南河粉。

大陸市場方面，日料新品牌「海狸家」已在元月開出，4月高檔牛排餐廳「The Wang」也將開幕；上半年王品集團在兩岸一口氣就開出四個新品牌，全年目標提前達陣。

王品新品牌「丰禾日麗」主打台式合菜料理，首店瞄準松江南京商圈，坪數達90坪、108個位置，未來展店將鎖定60~70坪的空間，座位數70~80個，也不排除進入商場。

王品協理邱瀕儀表示，台灣400年來融合許多異國風味、時代意義和濃濃的文史情懷，形成獨特「新台式料理」。

像是1960年代流行的酒家菜，就見證台灣經濟起飛，丰禾日麗不只賣台菜，連裝修也充滿濃郁的台式風情，三合院腰帶、復古花磚、磨石桌面，是溫暖的家鄉味。「丰禾日麗」同時也是王品集團首家CSR品牌餐廳「丰禾日麗」，以精緻廚藝讓蔬果大變身，推廣食材不浪費。

王品集團去年兩岸開出「青花驕」、「12mini」、「禾樂」、「享鴨」，以及「舞漁」、「北島鮨鮮」、「就是川」等共7個品牌，品牌價格帶跨及平價至中高價位。今年上半年在兩岸各推出兩個品牌，上半年就推出了四個品牌，從平價的越南河粉「樂越」，到中價位的「丰禾日麗」，再到高價位的「The Wang」，顯示王品在各個價位帶的廚藝研發愈見成熟。