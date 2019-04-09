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欽泰涉詐貸 泰山：股權價值已於2017年Q1全數提列損失

2019-04-09 11:18經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

泰山（1218）今（9）日針對台灣欽泰公司涉嫌詐貸說明，泰山表示，投資台灣欽泰公司，股權占比18.9%，股權價值已於2017年第1季全數提列損失，公司也並無提供任何背書及保證予台灣欽泰公司或個人。

台灣欽泰為本公司通路客戶之一，營收占比約1.6%，目前應收帳款金額約2,000萬元，均已於2017年第1季提列為備抵呆帳損失。

泰山表示，公司並無提供任何背書及保證予台灣欽泰公司或個人，目前本案已進入司法程序，若有損及公司權益，將以股東及債權人立場依法採取相關措施，以確保股東權益。

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