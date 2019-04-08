紡織股發功 興采亮燈 廣越利勤東隆興股價衝高

2019-04-08 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



紡織股近期股價表現活躍，市場看好，國際品牌庫存去化之後的需求增溫，有助今年紡業業者營運表現。買盤持續點火興采（4433），盤中股價來到漲停價48元，該股4月以來漲幅已逾3成，利勤（4426）盤中來到77.8元，漲幅逾9%，另外，包括廣越（4438）、利勤（4426）也成買盤青睞標的，盤中漲幅皆逾5%。

興采計畫在越南擴大織布產能，最快年底將興建第一期織布廠，並將新廠規劃為織布、染整到成衣的一貫廠，主攻織造循環經濟可回收的布料。新廠位於越南胡志明市周邊，為25萬平方公尺的工業區土地，已在多年前購置，如今已有具體開發計畫，在織布廠和染整廠穩定後，並擬擴產至成衣，且以可環保回收為訴求，商機可期，推升近期股價飆漲。

廣越今年在訂單持續成長，且議價能力提高，產品組合持續優化下，獲利可望大幅成長，加上營運即將邁入旺季，吸引買盤卡位。廣越表示，今年上半年的產品結構及產品組合都比以往好，因此，從第一季開始，毛利率就有明顯提升的力道，全年毛利率增加可望逾1%以上。