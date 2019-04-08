紡織股發功 興采亮燈 廣越利勤東隆興股價衝高
紡織股近期股價表現活躍，市場看好，國際品牌庫存去化之後的需求增溫，有助今年紡業業者營運表現。買盤持續點火興采（4433），盤中股價來到漲停價48元，該股4月以來漲幅已逾3成，利勤（4426）盤中來到77.8元，漲幅逾9%，另外，包括廣越（4438）、利勤（4426）也成買盤青睞標的，盤中漲幅皆逾5%。
興采計畫在越南擴大織布產能，最快年底將興建第一期織布廠，並將新廠規劃為織布、染整到成衣的一貫廠，主攻織造循環經濟可回收的布料。新廠位於越南胡志明市周邊，為25萬平方公尺的工業區土地，已在多年前購置，如今已有具體開發計畫，在織布廠和染整廠穩定後，並擬擴產至成衣，且以可環保回收為訴求，商機可期，推升近期股價飆漲。
廣越今年在訂單持續成長，且議價能力提高，產品組合持續優化下，獲利可望大幅成長，加上營運即將邁入旺季，吸引買盤卡位。廣越表示，今年上半年的產品結構及產品組合都比以往好，因此，從第一季開始，毛利率就有明顯提升的力道，全年毛利率增加可望逾1%以上。
法人表示，運動休閒風成為趨勢，運動服飾、特殊機能衣逐漸成為主流，加上龍頭品牌商朝數據化、電商化轉型，快速反應市場需求，不斷整合供應鏈，確保產品上市時程更快，且品質可控，有利具規模經濟且可以快速反應市場需求的成衣代工廠接單。另一方面，品牌商2016年普遍開始增長放緩，使其很難再培育新的供應商，也因此更積極進行現有供應鏈的整合，加上中美貿易戰是加速縮減供應鏈的最後一根稻草，成衣業大者恆大的態勢成型，對國內龍頭業者帶來正面效應。
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