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成衣業第2季接單旺 儒鴻聚陽看俏

2019-04-04 10:58經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

新零售、運動休閒服飾興盛，市場看好，2019年為成衣業另一個成長期的開始，包括儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（1438）今年成長性皆不俗。其中，儒鴻第二季營收可望邁大步，較首季營收成長10%，聚陽因季節性因素，第二季營收預估將較首季下滑，不過，年增率上看20%。廣越第二季營收的季增率可望超過5成，年增率則估近兩成，表現可期。

儒鴻董事長洪鎮海日前在法說會上表示，今年營運將朝「第二季邁大步、第三季小步、第四季最大步」行進。主要成長動能來自新客戶，且平均單價將向上攀升。法人預估，儒鴻第二季營收將較首季成長10%，年增率近5%，目前訂單能見度佳，亦能維繫成長動能。

聚陽在美系、日系客戶訂單挹注與急單湧入下，3月營收25億元，年增34.89%；第一季營收67.2億元，年增30.96%。法人表示，聚陽第二季因季節性因素，營收預期會較首季下滑，但與去年同期相較，仍會維持成長，成長幅度預估達20%。聚陽今年主要客戶成長動能明顯，加上產品組合提升，整體上半年營運表現可期。

廣越今年營運爆發力亦不容小覷。廣越總經理吳朝筆表示，主要是受到前兩大客戶的需求強勁，加上ASP調漲、併購效益浮現，對營運帶來動能，此外，還有Under Armour及Mammut長毛象這兩大新客戶的加持，故廣越今年全年雙位數成長幅度應無懸念，且獲利成長幅度可望超越營收的成長幅度。

廣越表示，今年上半年的產品結構及產品組合都比以往好，因此，從第一季開始，毛利率就有明顯提升的力道，全年毛利率增加可望逾1%以上。

法人表示，運動休閒風成為趨勢，運動服飾、特殊機能衣逐漸成為主流，加上龍頭品牌商朝數據化、電商化轉型，快速反應市場需求，不斷整合供應鏈，確保產品上市時程更快，且品質可控，有利具規模經濟且可以快速反應市場需求的成衣代工廠接單。另一方面，品牌商2016年普遍開始增長放緩，使其很難再培育新的供應商，也因此更積極進行現有供應鏈的整合，加上中美貿易戰是加速縮減供應鏈的最後一根稻草，成衣業大者恆大的態勢成型，對國內龍頭成衣股帶來正面效應。

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