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永豐餘推厚棒衛生紙 今年高端紙品營收拚成長一成

2019-04-03 16:43經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

瞄準高端紙品市場，永豐餘（1907）旗下的五月花今（3）日推出全新的「厚棒衛生紙」，集合三大專利技術，讓衛生紙能兼顧厚實與柔軟，標榜可以「一抽抵兩抽」。目標今年永豐餘高品質紙品營收要比去年成長一成。

永豐餘近來在消費品市場持續調整產品組合，往高端市場走，收到不錯成效，2018年永豐餘消費品在兩岸營收為111.3億元，年增率6.5%；其中台灣區營收64.8億元，年成長率達12%，且獲利表現更是突出。

永豐餘消費品零售行銷部行銷經理顏靜雯昨天表示，台灣家用紙市場一年市場規模約100億元，其中以抽取式為大宗，包辦整體衛生紙市場87%的大餅。而根據消費者市場調查，消費者挑選衛生紙時時，不止在意柔軟度，也非常重視衛生紙的厚薄度。

她觀察，近年國內家用紙市場持續往高端走，像是三層式衛生紙的普及率持續有增加，此次透過五月花厚棒衛生紙的推出，希望能滿足消費者對於衛生紙「厚度」的需求。

永豐餘紙品研發部協理張清賀介紹，五月花新推出的「厚棒衛生紙」，是經過三年研發的革命性產品，集合了三大專利技術，包括獨家的纖維技術，選用高檔纖維，再利用纖維的長厚比與長寬比特性，使纖維更蓬鬆。

其次是特殊成型工藝，透過獨家設備的結構設計，讓纖維獨特排列成型；第三則是氣旋絨織烘乾技術，就像吹風機一樣，吹出熱風將濕紙匹乾燥，再透過氣旋加熱定型，使纖維更蓬鬆、更柔軟、形成紙張立體結構。

永豐餘消費品零售行銷部行銷經理顏靜雯。 記者曾仁凱／攝影
永豐餘消費品零售行銷部行銷經理顏靜雯。 記者曾仁凱／攝影
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衛生紙永豐餘營收
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