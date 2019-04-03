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聚陽首季營收67.2億元 年增30.96%

2019-04-03 14:53經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

聚陽（1477）今（3）日公布3月營收25億元，為今年目前最高，年增34.89%；第1季營收為67.2億元，年增30.96%。

聚陽今年來每月營收保持在20億元以上水準。聚陽此前表示，去年至今紡織市況良好，今年來持續有急單湧入，客戶提前出貨需求增加，帶動出貨量成長，激勵營收表現；另接單產品多是品牌熱賣產品，品牌下單力道強勁，且單價也高。

營收聚陽
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