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廷鑫鋁合金棒新產品 布局汽車供應鏈

2019-04-02 10:53經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

廷鑫（2358）今年各項業務穩定成長，除煉鋼用鋁脫氧劑穩定供應台塑越南河靜鋼廠、鋼材貿易已與印尼七家鋼廠簽訂年約外，公司表示，鋁合金棒新產品扣件材料規劃今年取得IATF 16949認證，將布局汽車供應鏈市場。

廷鑫表示，新產品鋁合金扣件材料，可提供汽機車、航太、電動車等扣件使用，為高附加價值產品。在輕量化趨勢下，預計鋁合金扣件的需求將大增。由於公司是目前是亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠商，看好商機，並規劃今年取得IATF 16949認證，布局汽車供應鏈市場。

廷鑫表示，由於大陸鋁合金棒同業價格競爭激烈，公司近年將市場重心由外銷轉回內銷，且在維持品質的前提下，研發出替代性材料，降低生產成本，加以有效節流控管費用，使毛利率與營益率持續改善，去年毛利率7.9％，較2017年提高3.6個百分點；營益率3.6％也提高了2.8個百分點。

廷鑫近年的轉型布局效益逐漸顯現，包括鋁合金棒、煉鋼用鋁脫氧劑、鋼材貿易業務穩定增長，鋁合金扣件、皮件代工業務貢獻提高。

其中，台中皮件廠在客戶陸續到台灣驗證過後，已開始生產出貨。廷鑫表示，中國貿易戰的轉單效應加持下，皮件訂單持續成長，預計於今年7月底前再增加二條生產線，擴大產能因應接單成長。

廷鑫毛利率
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