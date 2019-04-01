大甲媽祖要遶境 三陽志工先拭鏡

2019-04-01 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



大甲媽祖遶境活動四月七日即將開始，國內老牌機車大廠三陽工業（2206）志工40人提前於三月三十一日出動到大甲、清水、沙鹿、大肚及彰化市區，將遶境路線上305面反光鏡擦得亮晶晶。三陽董事長吳清源表示，結合公益與宗教活動是三陽的首度嘗試，未來也不排除更多的合作，而媽祖在台灣社會中的地位與遶境過程中處處感受到的關懷、信任與互助，更讓人想要繼續守護這一份古早純樸的民情。

三陽指出，被Discovery頻道列為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境活動四月七日即將開始，國內老牌機車大廠三陽工業的志工40人提前於三月三十一日出動到大甲、清水、沙鹿、大肚及彰化市區，將遶境路線上305面反光鏡擦得亮晶晶，守護百萬進香信眾道路安全，為大甲媽遶境活動提前奉獻心意。

吳清源表示，「大甲媽祖護佑普羅眾生，帶給信眾安定的力量，三陽致力推動道路平安，守護大眾行的安全」，三陽志工們帶著眷屬共同參與擦拭道路反光鏡公益活動已邁入第三年，集結眾人的力量，將暖暖的心意回饋社會。適逢大甲媽遶境活動起跑，三陽志工首度將公益與民間宗教盛事結合，員工熱烈響應。