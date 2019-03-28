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紡織成衣三雄比價效應 廣越股價落後補漲近5%

2019-03-28 12:47經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

紡織成衣三雄之中，儒鴻（1476）、聚陽股價已先後創近三年新高，羽絨衣代工大廠廣越股價今（28）日股價亦急起直追，在比價效應下，盤中上漲近5%，買盤增溫。

廣越昨日舉行法說，多家券商出具最新報告指出，廣越今年訂單持續成長且議價能力提高，產品組合持續優化下，獲利大幅成長持續，加上營運即將邁入旺季，目前股價尚處歷史區間下緣，本益比尚低，給予「逢低買進」評等。

法人指出，去年北美服飾需求回溫，且大客戶如Patagonia、The North Face等訂單成長強勁下，產品量價齊揚，且在併購兩家新廠貢獻下，廣越2018年營收132.8億元，年增30.1%。

2018年整體產品組合較2017年優化，加上新廠生產效率逐漸提升，毛利率顯著攀升，費用方面，因併購金漢廠等關係，費用率較2017年增加。在訂單好轉且產品組合逐漸改善下，2018年稅後淨利7.7億元，年增46.7%，每股稅後純益（EPS）7.43元，獲利顯著攀升。

今年第1季是廣越營運最淡季度，但在Patagonia訂單增加，且併購的金漢廠貢獻營收下，今年第1季營運較去年同期大幅提升，法人預估，廣越第1季獲利虧損，將較去年同期減少。

廣越併購

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