超商二哥去年財報創高！每股賺7.23元

2019-03-26 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



全家（5903）公布去年財報，營收717.2億，稅後純益16.14億元，年增14.7％，每股稅後純益（EPS）為7.23元；全家表示，整體獲利主要來自於本業便利商店表現，既存店同店銷售成長達6.5%，其中又以聚焦鮮食、電商服務、會員經濟三大政策奏效為驅動主力。

本業部份，鮮食表現突出，以白金烘培品群(麵包、吐司、三明治、冷藏甜點)表現亮眼，年增近2成。對準電商經濟的物流支援服務，件數也較往年多出3成，手續費收入可觀。近兩年全家以App和商品預售為核心，深耕會員經營與顧客忠誠的效益也逐漸湧現，會員數達880萬人，也帶動去年第4季以來的客數，增加近1成。

轉投資部分，支援本業的福比麵包廠自去年第一季轉虧為盈後，產線產能穩定、成長趨勢顯著；而日翊文化自去年底高雄專倉正式稼動後，亦推動EC運能效率再增3成。

餐飲事業去年營收破10億元，年成長兩成，主要由大戶屋所帶動；中國投資目前展店達2,571店、淨增加394店，已進入九個地區。

展望今年營運，全家提到，便利商店本業將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員服務，滿足消費者全時段、線上線下的購物與服務需求，挹注營收動能與深化品牌忠誠。

關係企業部份，餐飲事業店數將持續擴張，並預計於今年引進一新品牌，皆可望帶動成長。全家今（26）日股價收217.5元，下跌1元。