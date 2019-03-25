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裕隆獲利衰退 裕融則創歷史新高

2019-03-25 22:12經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆公司董事會通過2018年財報，相對於前一年稅後淨利22.88億元，去年20.37億元，衰退10.97%，每股稅後純益1.39元也較前一年的1.56元衰退。

裕隆集團旗下的裕融企業則是再創歷史新高，稅後純益25.88億元較前一年的23.24億元成長11.36%，每股稅後純益9.27元則較前一年的8.46元好。

裕隆集團去年成績不如理想，主要是本業獲利衰退，營業淨利16.73億元，較前一年的18.97億元減少。裕隆為集團公司納智捷與裕日車代工組車業務不佳，影響獲利。此外去年整體車市不振也對集團獲利造成衝擊。裕融企業則是持續創下新高，尤其是大陸事業擴展順利，即使集團在大陸的新車事業衰退，找到大陸大型經銷商集團合作，有效拓展業務，也進一步推升裕融公司的獲利。

裕隆將在6月21日召開股東會，董事會並擬配發每股0.67元現金股利

裕隆集團裕隆公司董事會通過2018年財報，2018年營業收入318.09億元，營業淨利16.73億元，稅前盈餘21.62億元,稅後淨利20.37億元，稅後每股盈餘1.39元。

此外集團旗下汽車金融公司裕融企業也公告去年的營運成果，營業收入231億2,506億元，稅後淨利25.88億元，每股盈餘9.27元，每股將配發5.5元股利以及每股1元的股票股利。

裕隆集團股利財報

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