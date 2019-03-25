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正隆兵分兩路 投資23.88億元在高雄和北越打造新廠

2019-03-25 18:06經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

美中貿易戰牽動全球製造業生產基地移轉，造紙廠正隆（1904）今天董事會通過兵分兩路，打算在高雄及北越打造新廠，合計投資金額23.88億元。

看準高雄市長韓國瑜全力拚經濟，掀起「韓流」旋風，正隆今天董事會通過加碼台灣20.8億元，擬興建燕巢新廠，並增設複瓦機、印製等生產設備，預計投資期從今年到2022年。

正隆主管表示，正隆持續加碼台灣，這波配合南部市場及經濟成長需求，決定在高雄燕巢打造新廠。正隆原本在燕巢就有廠，已經30年了，部分設備較為老舊，無法滿足客戶需求，正隆決定向台糖租用一塊約10公頃的土地，就在原本舊廠對面，希望能把規模再做大。

另外正隆今天也公告，增資東南亞控股子公司「正隆北江」1,000萬美元（約新台幣3.08億元），擬赴越南投資設立紙器廠。這也是正隆首度揮軍北越。

正隆主管說明，正隆原本在南越就有投資，包括3個紙器廠，以及在平陽省有一座造紙廠，目前五期投資計畫中，第一期已經完工投產，年產能約30萬噸芯紙；另外第二期也在進行中，預計2021年投產。

而看準這波貿易戰，許多原本在大陸的製造業紛紛移轉生產基地，其中越南相當熱門。正隆因此決定也前進北越設廠。此次投資3.08億元主要是先買地，正隆相中距離河內機場約40公里的工業區，地點極佳，決定先卡位，之後還會陸續有相關的投資動作。

正隆今天也公布去年財報。正隆去年因出售旗下香港中隆公司和上海中隆紙業，獲得約人民幣5.2億元（約新台幣23.8億元）的處分利益進補，推升去年稅後純益達37.41億元，比前年大幅成長1.6倍，換算每股稅後純益達3.38元，創下近七年新高。

正隆新台幣

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