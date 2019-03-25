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勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

雄獅去年EPS3.66元 每股發放股息3.8元

2019-03-25 16:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雄獅（2731）董事會通過去年財報，去年本期淨利歸屬於母公司業主權益近2.56億元，2018年每股純益3.66元。董事會亦通過2018年盈餘分配案，每股發放現金股利3.8元，6月13日召開股東會。展望今年，雄獅表示，將延續線上線下整合服務，並強化分眾市場，推出差異商品、區隔定價等策略，以利營運表現能持續優於整體旅行社業者。

雄獅表示，去年隨著一例一休以及年金改革政策正式施行，旅行業確實短暫受到人力調配，加上軍公教人員消費轉趨保守衝擊，以及下半年東北亞的日本接連受到風災、北海道地震等影響，使得民眾從事海外旅遊的意願趨緩，造成營收與獲利未如預期。

展望今年，雄獅表示，將延續線上線下整合服務，數位行銷團隊亦於去年正式攜手Line Travel、成為該平台唯一國際機票原件供應商；2019年第二季團體旅遊元件化服務也將在雄獅官網上線，未來可望透過整合旅客與領隊的意見反饋的大數據分析，達到量身打造客製化旅遊產品的目的。

此外，雄獅近年來鎖定中高端客層推出一系列頂級奢華訂製行程，如團費要價40～80萬元的南極海精靈號包船，即便出發日在2020年，但在2018年暑假推出1個月內即銷售逾7成；而擁有鐵道界法拉利美稱的「日本九州七星號」專列，雄獅也於去年底推出2020年春節檔期5日獨包行程，亦火速完銷。雄獅表示，今年將持續規劃各種VIP主題性活動，鞏固中高端客層。

在轉投資方面，雄獅轉投資的雙獅旅行社，以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群，並透過同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡，預期2019年底前可望達到30家加盟門市。而去年初成立的雄保旅行社可望在2019年發展台灣赴日與日人赴台的主題性旅遊與高端市場，為營收帶來正向挹注。

雄獅旅行社營收

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