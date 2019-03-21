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波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

台船轉型受市場資金青睞 盤中股價漲4.6%

2019-03-21 11:28經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台船（2208）去年本業受到造船本業受波及，營運處於谷底，台船公布去年每股虧損8.87元，利空出盡今（21）日盤中最高來到30.6元，漲幅為4.6%，台船已全面啟動轉型，今年開始營運就會好轉，全年力拚今年轉虧為盈，長期還有風電商機可期，法人依舊看好台船長期的轉型商機。希望到2025年前造船、海工及造艦營收占比各約3成。

台船公布去年虧損，本期淨損31億元，每股稅後虧損8.87元。台船法說會已經說明今年營運概況會開始改變，商船的比重為75%、潛艦為25%，明年開始風電佈局會開始發酵，預計明年風電占營收比約一、二成，今年預計會有12艘船交船。

法人指出，台船今年度商船營收比重79%，以下降許多，造艦+船艦維修合計營收比重約19.3%，海事工程0.9%，預計今年船艦營收比重會提升，風電營收比重最快要2020年以後才比較明顯增加提升。今年預計交12艘船，目前手持訂單（含公務船）共21艘船，總價231億元。

台船指出，國艦國造政策的推動已二年餘，去年，海軍及海巡署，已陸續釋出兩棲船塢運輸艦、沱江艦後續艦、快速佈雷艇、4000噸巡防艦、600噸巡防艦、100噸及35噸巡防艇，今年亦將再推出潛艦國造原型艦及新一代飛彈巡防艦等建案，這些建案除了可以大幅增加國防戰力外，對全台的造船產業也有相當的助益。

台船營收風電
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