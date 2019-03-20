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永大經營權／日立、市場派 股臨會前先交鋒

2019-03-20 14:42聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

永大（1507）經營權之戰，日本日立、獨董陳世洋正面交鋒。日本日立公告收購永大後，獨董陳世洋認為這個收購案影響股東權益、董事會沒有克盡職責，主動提起4月18日召開股東臨時會，兩方人馬各自表達立場，為了即將到來的股東臨時會提前正面交鋒。

永大經營權爭奪一開始是堂兄弟鬩牆，其中，堂兄也是永大前董事長許作立跟堂弟現任永大上海總經理許作名上演經營權爭奪；今年則演變成兩邊盟友加入戰局，隨著親公司派的日本日立大動作提出收購股權，跟許作名的友好的市場派也開始表達拒絕收購，兩方人馬愈戰愈激烈。

永大主要股東持股概況 製表／黃淑惠
永大主要股東持股概況 製表／黃淑惠
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在獨董陳世洋認為日本日立收購永大案，不符合股東權益，也認為董事會沒有克盡職責，宣布主動要在4月18日召開臨時股東會後，昨天日本日立向法院提假處分，擬禁止4月18日永大獨立董事陳世洋召集股東臨時會。陳世洋也回應表示，認為這項假處份聲請沒有理由，所以股東臨時會召開，等收到法院通知再作答辯。

仙拚仙的局面持續上演，戰火也由台面上延燒到台面下，這次的臨股會將全面改選6席董事及3席獨董，三方人馬公布的獨立董事提名單也搶破頭，永大公司派、日本日立各提出3名，市場派則提出4名，演變成為10位搶3席的局面。

市場專家指出，不管是市場派還是公司派大戰，日本日立收購案讓永大經營權之爭變的更複雜，且4月18日就是決戰日，誰能搶下多數席次，誰就能拿下經營權。

股東臨時會日立經營權
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