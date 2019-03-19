統一超今年營運展望 依舊樂觀

2019-03-19 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



統一超（2912）今（19）日舉行新年度展望記者會，總經理黃瑞典偕經營團隊一起出席。黃瑞典指出，業績持續成長，是經理人的天職，到目前看不到不成長的理由，統一超今年營運展望依舊樂觀。

新年度的策略還是朝著統一超新年度持續「創新」落實七大元素，「複合店」、「獨特商品」及「數位平台」提供3E體驗建構友善超商生態系。短期的目標著單店的銷售額會達8萬到10萬元，這是一個營業額推動的目標。

統一超商2018年整體合併營收為2448.8億元，年增率10.7%。若扣除前年出售上海星巴克一次性利得，稅前淨利持續成長，再創歷史新高，表現亮眼，其他轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、大智通等，營收、獲利也有不錯的表現，在集團全員的努力之下，共同繳出一張亮眼的成績單。

黃瑞典指出，創新店型爆紅、7-ELEVEN顛覆想像，7-ELEVEN從2008年起推出大店格、特色店、店中店等，去年更率先推出全台首創科技概念店—X-STORE（無人店）外，進一步發揮集團綜效，推出K·Seren、BEINGfit、21TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡等八種創新業態複合模組，今年2月再推出達美樂複合店，未來將視商圈需求，持續拓展不同的複合店型。