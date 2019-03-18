小7複合店 驚見超跑精品店、時髦餐酒館、美式餐廳

2019-03-18 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



統一超（2912）耗時一年多，旗下7-ELEVEN攜手與國外知名品牌「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，聯手打造全球首創便利商店異業結合的「品牌聯名店」，並販售獨家限定商品，塑造全新型態涵蓋體驗性、娛樂性、教育性的消費場域。7-ELEVEN表示，品牌聯名店為長期性合作，將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置，預估將帶動單店業績及來客數成長2~3成以上。

7-ELEVEN一口氣開出3間品牌聯名店，將「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」品牌概念與便利商店融為一體，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，與超跑精品店。其中，7-ELEVEN台北威京門市是可口可樂聯名店、南京門市是海尼根聯名店，日內瓦門市則是瑪莎拉蒂聯名店，是7-ELEVEN與飲料、啤酒、超跑三大業態的領導品牌共同操刀策畫，除了融合各自品牌精神、創意風格及生活型態等元素，在店內也創造截然不同的購物氛圍與遊逛性。

7-ELEVEN表示，因應消費趨勢轉變，自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年則發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，整合集團內品牌出發，再向外聯名擴展，目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃，讓超商不僅滿足生活便利所需，街角門市也是消費者休憩放鬆的體驗場域。