親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

登記黨內總統初選 賴清德：深刻感受民進黨處境無比艱辛

737 Max飛安醜聞！美國航空署「縱容波音安檢」？

小7複合店 驚見超跑精品店、時髦餐酒館、美式餐廳

2019-03-18 10:51經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

統一超（2912）耗時一年多，旗下7-ELEVEN攜手與國外知名品牌「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，聯手打造全球首創便利商店異業結合的「品牌聯名店」，並販售獨家限定商品，塑造全新型態涵蓋體驗性、娛樂性、教育性的消費場域。7-ELEVEN表示，品牌聯名店為長期性合作，將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置，預估將帶動單店業績及來客數成長2~3成以上。

7-ELEVEN一口氣開出3間品牌聯名店，將「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」品牌概念與便利商店融為一體，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，與超跑精品店。其中，7-ELEVEN台北威京門市是可口可樂聯名店、南京門市是海尼根聯名店，日內瓦門市則是瑪莎拉蒂聯名店，是7-ELEVEN與飲料、啤酒、超跑三大業態的領導品牌共同操刀策畫，除了融合各自品牌精神、創意風格及生活型態等元素，在店內也創造截然不同的購物氛圍與遊逛性。

7-ELEVEN表示，因應消費趨勢轉變，自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年則發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，整合集團內品牌出發，再向外聯名擴展，目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃，讓超商不僅滿足生活便利所需，街角門市也是消費者休憩放鬆的體驗場域。

7-ELEVEN表示，可口可樂與海尼根將品牌博物館內的展品移師至7-ELEVEN門市中陳列展出；瑪莎拉蒂在門市中的展示品價值更逾百萬元，讓一般消費者能親近體會頂級超跑的魅力。

7-ELEVEN X「海尼根」聯名店 。（照片提供：統一超）
7-ELEVEN X「海尼根」聯名店 。（照片提供：統一超）
分享
7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店 。（照片提供：統一超）
7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店 。（照片提供：統一超）
分享
7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店 。（照片提供：統一超）
7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店 。（照片提供：統一超）
分享

瑪莎拉蒂可口可樂便利商店
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

羅麗芬去年每股賺11.09元 配8元股利

2019-03-18 09:34

和泰多角化 兩岸進擊

2019-03-17 22:44

力麗 訂單看到4月底

2019-03-17 22:44

富邦媒 強攻直播經濟

2019-03-17 22:44

南六 燕巢廠下月供貨

2019-03-17 22:44

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48

熱門文章

5G拉貨啟動 台系鏈唱旺

2019-03-18 00:22

MOSFET跌價 概念股叫苦

2019-03-17 22:40

Model 3概念股 人氣爆棚

2019-03-17 23:03

台股三多 大盤向上挑戰年線

2019-03-18 00:11

台股戰年線 題材族埋伏兵

2019-03-17 12:43

展望正向績優股 抗震

2019-03-17 22:52

有線電視 大方配息

2019-03-17 22:41

小摩估報價續跌 砍國巨目標價至450元

2019-03-17 23:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top