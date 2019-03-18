雄獅整合16家廉航訂票系統 比價、訂票更方便

2019-03-18 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



看準旅客訂購國際機票的需求，雄獅（2731）首創整合傳統航空與低成本航空機票產品，提供多款票價組合，搶攻廉航訂票市場。目前雄獅一年賣出超過100萬張機票，將訂票系統整合16家低成本航空後，市占率將更上層樓。

雄獅表示，低成本航空崛起帶動自由行商機，促使國人出遊意願大幅提升，據民航局資料，2004年低成本航空開始進入台灣，至2017年低成本航空載客量已高達902萬人次，顯見市場日益蓬勃。

雄獅旅遊自由行產品處總經理林淑貞表示，以往旅客比價時需同時開許多網頁搜尋組合出最划算的航班票價，若有非台灣出發或是多段航點的機票需求，需到各航空公司官網或找旅行社協助訂購，過程相當耗時。因此雄獅將可即時比價訂購機票的「有價有位機票搜尋系統」再升級，一次整合共16家低成本航空。

林淑貞表示，訂票系統升級後，除了有16家低成本航空機票產品，並提供全球航點機票，只要在單一平台就能一鍵完成比價購買。16家低成本航空，包括捷星亞洲、捷星航空、泰獅子航空、酷航、德威、酷鳥、香港快運、越捷、宿霧太平洋、春秋、亞洲航空（馬來西亞）、台灣虎航、香草航空、樂桃、易斯達、星悅航空等，在系統上消費者可同時針對傳統航空與低成本航空機票進行即時查詢比價。此外，旅遊出發地不限台灣，能分段訂票，並保證有價有位、即時開票。

林淑貞表示，自「有價有位機票搜尋系統」升級上線後，用戶使用搜尋量較上個月同期成長55%，顯示大幅提升消費者的購買興趣。未來，因應自由行旅客的個人化需求，將逐步優化該系統，比如可自由選配飯店、票券產品等，將便利性再提升。