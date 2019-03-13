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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

廷鑫皮件廠通過BSCI認證 百和搭NIKE列車 股價雙漲

2019-03-13 11:32經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

廷鑫（2358）旗下台灣皮件廠取得BSCI（企業主動性社會守法）認證，並接獲美系客戶訂單，市場看好，廷鑫今年皮件業務成長性，激勵早盤股價攻高，一度來到18.8元，漲幅逾9%，不過，高檔賣壓湧現，盤中漲勢略壓回。百和（9938）因應NIKE一片式產品需求，秋冬款一片式跑鞋有機會在上半年放量出貨，也吸引買盤進駐，推升盤中股價震盪走揚，盤中來到72.2元，漲幅逾4%。

廷鑫表示，此次取得BSCI認證後，將可取得BSCI來自11個國家的1,300多個會員商家的供應商資格，為皮件業務開啟更多歐美品牌客戶下單的機會。而在取得BSCI認證後，亦已接獲美系通路大廠下單150萬條皮帶，可望挹注今年皮件業務大幅增長。

廷鑫的皮件業務主要幫歐美知名休閒精品品牌代工，去年第四季將部分產線移回台灣，目前已經開始生產出貨。公司表示，由於中美貿易的加徵關稅問題，今年已見轉單效應，台中廠預計於今年7月底前再增加二條生產線，以擴大產能。在台中廠通過BSCI認證之後，預期將可打開更多歐美客戶大門。

法人預估，百和今年四面彈可望有雙位數成長，除了提高NIKE、Adidas 使用量外，也擴展中價位鞋型使用，另外鬆緊帶、織鞋帶在新產品生命周期帶動將有8-10%的成長，射出勾透過新應用也可望有雙位數成長。

百和今年2月營收不淡，單月繳出13.39億元的表現，年增106.63%。累計1-2月營收26.03億，年增60.2%。

廷鑫百和

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