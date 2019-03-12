三芳擬派發現金股息0.5元 17年來新低

2019-03-12 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



人工皮革大廠三芳（1307）今（12）日董事會通過股利政策，每股擬派發現金股息0.5元，創下近17年來股利新低，對照今天收盤股價25.4元，現金殖利率1.96%。

三芳預計6月12日在高雄國賓飯店召開股東常會，將拍板股利分派。

去年前三季國際油價看回不回，上游石化原料價格跟著居高不下，位居供應鏈中下游的三次加工廠，三芳受到高原料成本所擾，去年前三季稅後純益2.36億元，比前年同期重摔七成，換算每股純益僅0.59元。股利也跟著縮水。