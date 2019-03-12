雲品推君品Collection整合22處據點 深耕餐飲宴會市場

2019-03-12 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



雲品（2748）宣布成立「君品Collection」，將整合22處據點，以宴會界大平台的角色，擴大在宴會餐飲市場的布局，此次成立的全新宴會事業體，將透過輕資產的模式，將飯店的宴會餐飲事業向外延伸。預期第二季開始將有營收貢獻。

雲品表示，君品Collection是以宴會界平台的方式將旗下君品酒店亮廳、查爾斯五世套房、日月潭Skylounge、雲品Noble Hill、頤品大飯店新店、新莊、桃園與高雄、頤璽以及館外新增設的東北角、淡水、八里、陽明山、三芝、大稻埕、竹圍、南港、宜蘭與四艘關渡遊輪等13處據點歸納為全新宴會事業體。

透過平台共享利潤為概念，將以君品酒店八大優勢整合外部場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。

雲品表示，在獨特地點規劃出宴會情境，不論是舉辦婚宴、商務會議、產品發表會，打造出業界首創「沈浸式宴會」（Immersive Gala）。

法人表示，目前國內飯店業因供給量持續增加，需求端則因政黨輪替後，中國政府持續限縮陸客來台而成長停滯，使得整體飯店市場競爭加劇。雲品轉向宴會餐飲市場尋求動能，此次整合平台有利其餐飲市場更上層樓。

雲品累計今年前二個月營收達4.47億元，是雲品的歷史同期新高水準，並較去年同期成長53%。

從今年前二個月住房率來看，因適逢寒假及農曆年假期，加上政府推動暖冬旅遊補助，使得消費者選擇國內旅遊意願提升，也刺激了平日住房率，帶動雲品日月潭酒店及台北君品酒店前2月住房率維持八成以上的高檔。