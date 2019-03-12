強攻首購買盤大豐收 潤隆現金股利衝8元

2019-03-12 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



興富發集團表示，旗下潤隆建設去年密集完工交屋，全年營收達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，每股稅後純益（EPS）衝到8.11元，營收與EPS雙雙寫下歷史新高紀錄，董事會8日決議107年度現金股利配發8元。

興富發集團旗下擁有潤隆（1808）、興富發（2542）兩家上市公司，去年合併營收衝上442.04億元， 創歷史新高。

興富發表示，首購是興富發集團的拿手項目，假設有1萬坪可蓋，豪宅只要100戶，小坪數就要400戶，如此量體需要高度專業與經驗，潤隆建設所規劃的建案公設豐富，再搭配付款輕鬆，鼓勵年輕人勇敢買房，每每創造銷售佳績。

興富發集團表示，潤隆建案在2018年推出的台中「潤隆」、高雄「悦誠」銷售均已破九成；高雄「文化潤隆」2~3房鎖定文化中心生活圈，銷售已超過六成。

為呼應市場及客戶需求，今年持續推出首購案，台南市政特區年度新案「真愛No.2潤隆」主打新光三越生活圈，室內有空中景觀健身房等20項奢華公設與五星級飯店物管服務，規畫為2至3房的產品，主打總價399萬起，2月底公開至今已突破三成。