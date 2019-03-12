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在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

儒鴻訂單能見度已達Q3 股價登今年新高

2019-03-12 09:40經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

儒鴻（1476）去年第4季和全年營收皆創下歷史新高，獲利表現可期，市場並看好，儒鴻3月開始反應夏裝出貨，將展現業績動能。儒鴻今（12）日股價上揚，早盤來到375.5元，漲幅逾4%，並突破前高，創今年以來新高價。

儒鴻今年訂單能見度佳，目前能見度已達第3季，公司對今年營收、獲利成長皆正向看待，且持續有新客戶挹注。市場看好，儒鴻除了下游需求暢旺，匯率走勢有利以外，也受惠於輕薄產品的趨勢，有利於提高產品ASP，使營業利益率提升。

儒鴻營收
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