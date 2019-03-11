房仲回溫代銷出色 信義房屋去年EPS 2.04元

2019-03-11 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



受惠於全台整體房市回溫，房仲龍頭信義房屋(9940) 去年營業利益大幅成長。今(11)日信義房屋線上法說會公布，2018年合併營收129億元、合併營業利益26億元，歸屬本公司稅後淨利15億元，每股盈餘2.04元。

信義房屋指出，受惠於整體房市回溫2018年全台買賣移轉棟數成長至27.8萬戶，約年增4.5%，連帶信義房屋個體營收表現今年為79億元，較去年成長14%，營業利益13億元則較去年大幅成長22%。

信義房屋財務主管陳志桓表示，台灣仲介事業2018年第四季逐步反應年底前的購屋旺季效應，其中南部房市交易交出近三年以來單月表現最佳成績。總結2018年台灣房地產市場回歸買方自住市場、加上消費者信賴信義房屋品牌，個體營收表現不俗。

代銷事業表現更是相當亮眼，搭配整合仲介資源的全房產通路，有效挹注成交客戶達半數以上，平均個案銷售率表現佳，進而帶動營收成長1.2倍。未來信義房屋除了致力於開創房仲業務新服務模式外，更將持續以各式科技工具創新整合專業資料庫、交易大數據及行動化管理方案加速同仁作業，串流線上線下服務，提升客戶服務品質。

在建案進度方面，信義房屋大陸不動產開發事業，在上海相對嚴峻的房地政策下，靠著社區營造工作成果，「信義嘉庭」案延續一直以來的好口碑，餘屋近乎完銷，2018年認列營收達新台幣34.4億元。

無錫「山水嘉庭」案已於2018年10月底順利開工，預計於2019年下半年開始預售，將延續「信義嘉庭」案在社區營造領域的成果，打造具有鄰里溫情的當地指標性建築。

此外，信義開發板橋永翠段開發案將分兩案開發，預計在2019年5月份取得第一張建照展開預售，另一案則規劃於2020年進行預售，將先經營當地社區營造活動、推廣新生活願景論壇，再結合435藝文特區得天獨厚的人文地景，為客戶打造優質經典的傳世建築。